I migliori look delle celebrità invitate ai royal wedding

Quando si viene invitate a un matrimonio, ci sorge subito la fatidica domanda: come mi vesto?

Molto dipende dal nostro stile ma anche dal tipo di matrimonio a cui parteciperemo: formale, informale, religioso, civile, ecc ecc

Se guardando il nostro armadio, pensiamo sconsolate di non aver niente da mettere (siamo proprio sicure?), allora potremmo prendere ispirazione dalle vip, invitate a matrimoni altrettanto esclusivi. Consigliate da stylist ed esperti, sapranno indirizzarci verso un nuovo acquisto o ispirarci la rivisitazione di capi che già possediamo.

Leggi anche Elettra Lamborghini e Afrojack: un amore in vacanza

Invitate vip: gli outfit più eleganti

I matrimoni della nobiltà sono sempre un evento mediato molto seguito, nonché passerella di molte vip con abiti da sogno. Sicuramente in questo caso lo stile è formale: sono banditi scolli e trasparenze, ma non c’è limite a colori e accessori.

Beatrice Borromeo

Foto Getty Images | Dominique Charriau

In occasione del matrimonio tra il principe Félix di Lussemburgo e Claire Margareta Lademacher, Beatrice ha indossato un bellissimo completo composto da giacca e pantaloni a palazzo morbidi color pesca, abbinati a scarpe e clutch nere, colore ammesso sugli accessori.

Amal Alamuddi

Foto Getty Images | WPA Pool

Il giallo è un colore che non sta bene a tutte, soprattutto nelle tonalità più calde, ma se secondo l’armocromia vi dona, vi darà luminosità. Un esempio è Amal in Stella McCartney al matrimonio di Harry e Meghan: oltre al colore, anche il modello è da copiare per la sua sobrietà ma dai dettagli giusti per slanciare la figura.

Victoria Beckham

Foto Getty Images | WPA Pool

Quella composta da Victoria e David Beckham può essere definita a tutti gli effetti la royal couple “pop”. Presenti a tutti gli eventi reali, non potevano mancare al matrimonio di Harry e Meghan. Lei, ex cantante e oggi stilista, non poteva che sfoggiare una sua creazione. Il cocktail dress blu scuro molto castigato si adatta a tutte le fisicità e può essere stemperato da un accessorio a contrasto come le scarpe.

Kate Moss

Foto Getty Images | Raul Sifuentes

Al matrimonio tra il principe Christian of Hanover e l’avvocata peruviana Alessandra de Osma, la top model Kate Moss, con il suo inconfondibile stile, ha indossato un bellissimo abito stampato con un grande fiocco in tinta. Un’ottima idea per avere un look originale ma adatto a una cerimonia.

Kate Middleton

Foto Getty Images | Pool/Samir Hussein

Regina del buon gusto, non poteva mancare Kate Middleton tra le ispirazioni. Per il matrimonio della principessa Eugenia ha scelto un abito Alexander McQueen color ciclamino stretto in vita e lungo fino al ginocchio. Molto bello il dettaglio del drappeggio sul giro collo e le maniche leggermente a sbuffo. Un colore vivace ma non troppo acceso è un’idea da copiare.

Pippa Middleton

Foto Getty Images | WPA Pool

Anche la sorellina di Kate, Pippa, è un grande esempio di stile. Per il matrimonio tra Lady Gabriella Windsor e Thomas Kingston ha optato per un abito azzurro polvere di Kate Spade dai ricami ton sur ton elegantissimo: il colore è perfetto per le invitate alle cerimonie primaverili! A rendere ancora più elegante l’outfit ci pensa il cerchietto in tinta in velluto (il suo di Jess Collett Milliner), un accessorio come sappiamo, molto amato dalle nobildonne.