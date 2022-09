Le minigonne da sfoggiare questo autunno

Sono passati quasi 60 anni da quando Mary Quant sconvolse Londra e il mondo intero mettendo in vetrina a King’s Road la prima minigonna della storia. Dal 1963 a oggi le infinite versioni di questo capo iconico hanno conquistato sempre di più un posto d’onore nell’olimpo della moda e il fascino della minigonna non è affatto scemato.

Al contrario, continua a essere un simbolo femminista e di autoaffermazione che permette alle donne di tutto il mondo di esprimere se stesse in modo glamour. Dopo aver abbandonato le gonne per la primavera-estate, ora è giunto il momento di dare uno sguardo ai modelli più cool delle minigonne autunnali!

Scintillanti, super colorate e dall’atmosfera punk: ecco le minigonne che amiamo

Siamo in pieno fashion month e non possiamo non parlare del capo che più di tutti dà una svolta ai nostri look: la minigonna. Di sicuro sarà protagonista della London Fashion Week che fino al 20 ci mostrerà le tendenze più glamour della moda internazionale.

Foto Valentino | minigonne tendenza autunno

Dalla passerella al ready-to-wear, parliamo dei modelli che ci fanno letteralmente impazzire questo autunno. In primo piano c’è sicuramente la minigonna in lana, voluminosa e morbida come un abbraccio. Lanciata da Valentino in total pink con inserti brillanti, sarà la vera protagonista della stagione fredda insieme alla gonna in tweed.

Foto Zara | minigonne tendenza autunno

Posto d’onore anche per la gonna asimmetrica che rilancia l’estetica punk glam e ci ricorda i look di Avril Lavigne: a vita bassa, con cintura integrata o fibbie in cuoio e dal pattern quadrettato che non passa mai di moda. È lei a contendersi il primato insieme ai look in pelle per l’inverno!

Foto Philosophy | minigonne tendenza autunno

Sul podio anche il modello super aderente per look da sera originali. Philosophy punta sul drappeggio e non sbaglia perché rende una minigonna semplice in un capo elegante e chic che se indossato con stivaletti o mocassini con plateau è semplicemente super!