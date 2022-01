Approfittiamo dei saldi per comprare una gonna in tweed

Ci ricorda la Francia, l’atmosfera romantica del lungo Senna, ma anche la composta raffinatezza di una ex First Lady come Jaqueline Kennedy o – per tutte le amanti della saga Harry Potter – della sadica cattiveria di Dolores Umbridge. Di cosa parliamo? Ma ovviamente della gonna in tweed!

Marchio di fabbrica della regina della moda Coco Chanel, che aveva eletto il tweed a sua stoffa preferita, questa gonna è il must have dell’inverno, il capo al quale non possiamo proprio rinunciare. E perché dovremmo?

It’s tweed time! Scegliamo la gonna e creiamo look strepitosi

Che sia lunga, mini, midi o addirittura un kilt, ciò che conta è che sia in tweed! L’unico capo d’abbigliamento che racchiude in un colpo solo comodità, raffinatezza e praticità: cosa vogliamo di più?

L’abbinamento che prediligiamo è sicuramente un outfit coordinato: scegliamo un completo giacca e minigonna in tweed tinta unita et voilà, facile e super chic. Giocare con la fantasia è sempre un ottima scelta, quindi puntiamo su colori pastello se vogliamo un look più dolce, mentre osiamo con ricami e applicazioni per essere grintose.

Un’altra soluzione è indossare una gonna longuette a matita il cui tessuto avrà colori a contrasto (nero e ruggine, il top) con un dolcevita classico o un maglioncino a costine. Le scarpe perfette sono dei mocassini con calzino a vista, mentre per dare un tocco in più possiamo optare per dei gioielli che danno luminosità al look.

Divertitevi a creare outfit originali che rispecchino la vostra personalità e rendete protagonista la vostra meravigliosa gonna in tweed!