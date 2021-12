La gonna midi satin è perfetta per le giornate all day long

La voglia di tornare a divertirci e vivere spensieratamente è più accesa che mai e la moda lo conferma. Dalle passerelle al guardaroba il passo è breve, tutto ci sembra più accessibile dopo i vari lockdown e abbiamo voglia di esprimere tutte noi stesse con look creativi e originali. La gonna midi è, allora, il capo d’abbigliamento jolly da avere assolutamente per essere top, meglio ancora se in satin!

Il passato che torna nel presente, questo rappresenta la gonna in satin al ginocchio, un must degli anni ’90 e Duemila che non riusciamo ad abbandonare. Versatile, comoda e super elegante: vediamo come renderà top il nostro inverno.

Il ritorno della gonna midi in satin è quello che ci meritiamo quest’inverno

Dopo l’abito sottoveste, torna un grande classico della moda di qualche decennio fa: la slip skirt, o gonna al ginocchio rigorosamente in satin.

Non cadete nell’errore di pensare che il satin sia solo per l’estate! Questa gonna è l’asso nella manica di ogni donna, perfetta da sfoggiare anche in inverno sia di giorno che di sera. Semplice, raffinata e davvero comoda, è quello che abbiamo sempre desiderato per creare outfit glamour all day long.

Prendiamola di un colore particolare e abbiniamola a un semplice paio di stivali in pelle o sneakers e un dolcevita, aggiungiamo un cappotto e saremo pronte per affrontare un’altra giornata in ufficio. Oppure – e qui il gioco si fa interessante – sfoggiamola nel post lavoro, a una cena con gli amici o durante le feste. Come? Scegliamola nera o di un colore tenue, mettiamo una camicia (o un body) e dei sandali: super chic!

Se vogliamo osare un po’ possiamo sempre optare per una tuta intera in pizzo, che unita alla nostra slip skirt preferita creerà un outfit festaiolo favoloso.

Insomma, ci sono mille modi per indossare la gonna midi in satin: sta solo a noi decidere se vogliamo essere casual o chic, sexy oppure delle vere working girl.