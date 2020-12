Gli stivali più cool di quest'inverno a meno di 100 euro

Gli stivali sanno essere sempre femminili: alti o bassi, rock oppure classici, esaltano le gambe e la figura. Più di altri accessori, però, “subiscono” le tendenze della moda: abbiamo selezionato sei modelli super cool sotto i 100 €.

Stivali 2020-2021

Quest’anno, i trend vogliono gli stivali morbidi, con tacchi larghi e comodi, oppure suole importanti e comode. Tutto si gioca sugli abbinamenti: un capo oversize per uno stile street, una minigonna per essere sexy.

Steve Madden – Rouge Tan Croco

Foto | Rouge Tan Croco

Gli stivali di Steve Madden sono un vero must have. La bellezza di questo modello è la stampa cocco che dà un tocco esotico; inoltre, essendo con la gamba piuttosto ampia sono perfetti con le gonne ma danno il meglio di sé indossati con i pantaloni infilati all’interno.

Prezzo: 87,50 €

Asos Design – Angelica

Foto | Asos

I chunky boots sono il modello dell’inverno: comodi e rock, sono l’ideale con i jeans tagliati alla caviglia senza orlo.

Prezzo: 56, 99 €

Zara – Stivale basso gommato

Foto | Zara

Suola carrarmato che ricorda un po’ gli anfibi, cuciture in evidenza, colore neutro molto autunnale: questi stivali in gomma sono perfetti per affrontare qualsiasi clima senza rinunciare allo stile.

Prezzo: 49,95 €

H&M – Stivaletti finta pelle laccata

Foto | H&M

Questo modello racchiude tutti i trend della stagione: corti, colorati e lucidissimi. Abbinati a una gonna midi sono perfetti. Da provare anche con pantaloni dal taglio maschile.

Prezzo: 39,99 €

Mango – Stivali pelle a gamba alta

Foto | Mango

La punta quadrata quest’anno ha fatto il suo grande ritorno nella moda. Questo modello è l’ideale per chi ama gli stivali alti, sexy ma anche comodi.

In inverno, da provare con gonna a tubino e cappotto oversize.

Prezzo: 99,99 €

Even&Odd – Stivaletti texani / biker

Foto | Zalando

Come già vi avevamo anticipato, gli stivali texani sono assolutamente uno dei trend dell’autunno-inverno 2020-21. Questo modello più basso è da portare coi pantaloni, meglio se crop e leggermente svasati. Oppure, perché no, con i jeans bootcut per un cowboy look.

Prezzo: 37,99 €