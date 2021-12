C’era una volta chi andava in battaglia con spade affilate, in sella a un cavallo al galoppo o chi sganciava bombe sulla folla. Oggi la situazione è cambiata, ovviamente, ma per rivendicare il proprio diritto a essere chi si vuole c’è chi sfodera tutte le sue armi. Chiara Ferragni è una di queste persone e non sbaglia un colpo.

Al grido di “Ready for your judgement“, consapevole di star provocando, l’imprenditrice digitale sfodera un look super sensuale che manda in visibilio i suoi followers. Dopo averla vista sotto giubbini puffer nella prima neve di stagione, ora la (ri)scopriamo sexy e sicura di sé con una tuta intera nera in pizzo floreale.

Il pizzo per ogni occasione: il must è la tuta intera di Calzedonia

Solita foto davanti allo specchio, ma un look assolutamente incredibile che lascia senza fiato noi ma che, invece, scatena i commenti sessisti degli haters. Ma nel 2022 (quasi) un abbigliamento sensuale ancora sconvolge gli animi? O si tratta solo di piccole persone che non accettano la self confidence della donna moderna?

Fatto sta che Chiara Ferragni nella sua tuta intera semi trasparente fa la sua bella figura, alla faccia loro. Perfetta per comporre ogni tipo di outfit, dai look più coraggiosi a quelli casual day-to-day, la tuta nera di Calzedonia ha uno scollo rotondo fronte/retro, maniche lunghe e copre le gambe e anche i piedi. Come indossarla? Presto detto!

Si può utilizzare come underwear e metterla sotto un dolcevita e degli shorts, o con una minigonna e stivali alti, o ancora indossarla con un minidress smanicato magari di un colore sgargiante per creare l’effetto contrasto. Anche i sandali sono i ben accetti per mostrare il pizzo floreale ricamato in tutta la sua bellezza.

Per chi si sente coraggiosa e vuole osare di più può seguire l’esempio della Ferry e metterla come dress, con un blazer nero lucido e stivali alti. Chic ed elegantemente sensuale.