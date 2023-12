Come spiegare che Babbo Natale non esiste a un bambino, i consigli degli esperti

Prima o poi arriva il momento in cui tutte si pongono questa domanda: come spiegare che Babbo Natale non esiste a un bambino?

L’arrivo del Natale porta con sé l’atmosfera magica di un rito che si rinnova di anno di anno e che coinvolge tutti all’insegna dei buoni sentimenti e delle condivisione. I bambini adorano il Natale, le luci, le feste, l’albero, il presepe, i doni portati da Babbo Natale… Ma come si fa a dire loro che Babbo Natale non esiste?

Diciamo pure che, se non è il bambino a esprimere dubbi sulla sua figura, non è probabilmente ancora arrivato il momento di svelare che il panciuto nonno con la barba bianca e il vestito rosso è una pura finzione, un personaggio delle favole come tanti altri. La questione merita approfondimento se invece il bambino o la bambina vi fa la domanda secca: “Esiste davvero Babbo Natale?”.

Come spiegare ai bambini che Babbo Natale non esiste

I bambini molto piccoli non si pongono il problema, con l’aiuto dei genitori scriveranno delle belle letterine per Babbo Natale (al link le più belle sta stampare e compilare) per chiedere di essere premiati perché hanno fatto i bravi…

Il dubbio semmai arriva a quelli più grandicelli. Complice anche il fatto che a scuola qualcuno ne ha parlato, provando a modo suo a spiegare che Babbo Natale non esiste e generando qualche perplessità.

Quindi dai sei agli otto anni è comune che i bambini, che fino ad allora hanno sempre creduto alla storia del vecchietto che solca il cielo per portare doni a tutti i bambini del mondo, e che vi hanno chiesto fogli con Babbo Natale da stampare e colorare, si pongano delle domande.

Se avete raccontato ai bambini la vera storia di Babbo Natale ad un certo punto vorranno capirci qualcosa di più e approfondire l’argomento. Non abbiate timore nel raccontare la verità. Abbiate solo l’accortezza di farlo dolcemente, in modo tale da non creare traumi emotivi.

Non dovete mai mentire, questo è essenziale. Inutile tenere nascosta la realtà. In fondo è in gioco la vostra credibilità e la fiducia che i bambini ripongono in voi. Ma soprattutto la scoperta della verità è un momento di crescita per tutti i bambini.

Come spiegare che Babbo Natale non esiste, dunque? Gli esperti psichiatri infantili consigliano di coinvolgere i bambini nella finzione, per renderli complici, spiegando loro che si tratta di una favola, bellissima. E che Babbo Natale è un personaggio. Più o meno come quelli che vedono ogni giorno nei loro cartoni animati preferiti.

Ricordiamo che Babbo Natale incarna un simbolo, cioè la bontà. Evoca dei buoni sentimenti, e sono questi che vanno spiegati ai piccoli, per far capire il vero spirito del Natale. Che di fatto sta nel condividere l’amore e il bene con il prossimo.