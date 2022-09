Lettera per Babbo Natale da stampare e compilare: tante idee per crearne una perfetta

Vi ricordate quando da piccoline scrivevamo anche noi la lettera a Babbo Natale sperando che lui soddisfasse tutte le nostre richieste?

Passano gli anni ma certe tradizioni natalizie non cambiano mai e anche se ormai ci sono giochi nuovi e super tecnologici, la preparazione della lettera per Babbo Natale è una cosa a cui non i bambini non vogliono proprio rinunciare.

Si può dire che si tratta di un vero e proprio rito di passaggio per tutti i bambini del mondo!

41

Potrete aiutare i vostri bambini a compilare la loro lista dei desideri, magari stampando proprio una di queste letterine che vi proponiamo.



Cosa scrivere nella lettera a Babbo Natale

Foto di Shutterstock | Evgeny Atamanenko

Ovviamente la lettera a Babbo Natale è un modo che hanno i bambini per fare una lista dei regali che vorrebbero ricevere.

Oltre che fare la lista potreste indirizzare i piccoli a creare un piccolo tema che inizierà subito con una breve presentazione in cui dovranno spiegare al caro Babbo Natale che sono stati bravi bambini e perché vorrebbero ricevere proprio quei doni.

Inoltre, insieme alle richieste, i bambini potrebbero inserire anche un omaggio al simpatico Babbo scrivendo nella lettera una delle poesie di Natale per bambini, oppure una bella filastrocca di Natale.

Ovviamente nell’intestazione della lettera per Babbo Natale non può mancare la data e il classicissimo “Caro Babbo Natale” ricordando di andare subito a capo per scrivere il corpo della lettera.



Se volete far scrivere ai vostri bambini una lettera a Babbo Natale davvero speciale abbiamo quello che fa al caso vostro: nella fotogallery infatti trovate tante immagini da stampare che poi potete far compilare ai bambini.

Ovviamente le immagini sono già molto carine così ma poi voi potete abbellirle come vi piace, con glitter, adesivi, decorazioni in feltro… fate sbizzarrire i vostri bambini perché più bella e convincente sarà la lettera, più Babbo Natale sarà buono!

Le lettere per Babbo Natale da stampare: pronte per essere compilate

Foto di Pinterest

Se avete tempo potete fare voi stessi il disegno della letterina e poi colorarlo, ma considerando che siamo sempre tutti di corsa queste lettere per Babbo Natale pronte da stampare, possono essere un buon compromesso per giocare con i vostri bimbi.

Questa simpatica lettera da stampare e compilare raffigura un Babbo Natale intento nella lettura della lista dei bambini buoni ed in basso una piccola renna dal naso rosso tutta sorridente.

Foto di Pinterest

Oppure che ne dite di questa bellissima letterina da compilare che raffigura le renne di Babbo Natale che sostengono su un filo, due uccellini con un cuoricino. Dai colori tenui e con la scritta Caro Babbo Natale già pronta, i bambini adoreranno questa lettera pronta per essere compilata.

Letterina di Babbo Natale da colorare: perfetta per far sbizzarrire i bimbi con i colori

Foto di Pinterest

Se invece i vostri piccoli voglio metterci tutto l’impegno possibile per creare un lavoretto di Natale che si rispetti, le letterine per Babbo Natale da colorare faranno al vostro caso.

Si tratta di form già pronti che i bambini potranno abbellire con pastelli, tempere, glitter e chi più ne ha più ne metta.

In questa lettera ad esempio, non manca proprio nulla, ci sono gli alberelli innevati, campanelle e stelle, un Babbo Natale con un pinguino e tre simpatiche renne.

Foto di Pinterest

In questa invece, c’è Babbo Natale sulla slitta trainata dalle sue renne, il tutto incorniciato da un filo di lucine.

Questo disegno stilizzato sarà facilissimo da colorare. Vedrete una volta terminata, la letterina sarà davvero stupenda. I bambini potranno anche completarla scrivendo una delle canzoncine di Natale più belle.

Dove inviare la letterina natalizia

Foto di Shutterstock | GRAFstock

Se volete davvero spedire la lettera per Babbo Natale creata dai vostri bambini, ovviamente dovrete scrivere sulla busta in cui inserirete la letterina, il giusto indirizzo affinché arrivi a destinazione.

Ce ne sono diversi a cui poter inviare la posta di Babbo Natale come 325 S. Santa Claus Lane, North Pole, AK 99705, ma l’indirizzo che sembra essere quello ufficiale è Santa Claus’s Main Post Office, 96930 Napapiiri.

Mi raccomando, non dimenticate di applicare un bel francobollo e di scrivere in maniera leggibile l’indirizzo ed il destinatario. Non vorrete mica che la posta di Babbo Natale vada smarrita?!

Sulla busta inoltre i bimbi potranno realizzare un bel disegno con le stelle di Natale per personalizzare maggiormente la propria letterina. A Babbo Natale di certo piacerà!

Cosa rispondere alla letterina dei bambini

Foto di Shutterstock | tsyhun

Se invece volete che i bambini ricevano subito una risposta da Babbo Natale, diciamo che lui ha delegato i genitori di ogni bambino del mondo a rispondere al suo posto.

Avrete così anche la possibilità di capire quale siano i regali di Natale da fare ai vostri bambini.

Perciò potreste rispondere proprio voi alla lettera di Babbo Natale dei vostri figli. I bambini saranno felicissimi di sapere che il loro adorato Babbo risponda personalmente alle loro richieste.

Ma cosa rispondere? Sicuramente un ringraziamento speciale a quel bambino che si è preso la briga di scrivere una bella letterina a Babbo Natale di certo non guasta.

Potreste anche menzionare qualche episodio in cui si sia comportato particolarmente bene in modo da fargli capire che Babbo conosce davvero tutto ed è sempre aggiornato.

Al contrario, se vostro figlio di recente ha commesso qualche marachella potrà essere un’ottima occasione per ammonirlo!

Insomma una risposta naturale e piuttosto personale è perfetta per ottenere una reazione di stupore!