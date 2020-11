I regali di Natale per bambini si adattano bene ai gusti e alle preferenze delle nostre piccole pesti. Non c’è niente di più bello che vedere l’eccitazione sul volto di un bambino mentre si strappano in regali la mattina di Natale, soprattutto quando hai scelto qualcosa che amano assolutamente. Anche se scegliere i giochi per Natale può essere un po’ difficile, dato che ci sono molte opzioni apparentemente infinite quando si tratta di giocattoli per bambini, ci sono alcune opzioni che sicuramente metteranno un sorriso sul viso del tuo piccolo.

Con l’arrivo del Natale, una delle domande più frequenti è cercare idee regalo per Natale sui siti online e nei negozi. In commercio possiamo trovare una vasta scelta di giochi per bambini, suddivisi in fasce d’età, motivo per cui risulta più facile trovare il regalo perfetto di Natale. A prezzi accessibili o più elevati è possibile rendere i bambini felici e far trovare sotto il loro albero regali e giochi inaspettati.

I regali di Natale per bambini 1-4 anni

Dopo aver quasi completato il Calendario dell’Avvento aprendo tutte le finestrelle, i bambini piccoli devono scartare il loro regalo di Natale: se siete alla ricerca di idee economiche per i bambini di 1-4 anni, qui potrete sicuramente trovare la giusta ispirazione.

Foto Shutterstock | Anastasiia Shuvalova

Uno dei regali più gettonati e sempre apprezzati specialmente dai pargoletti sono i libri tattili; anche per i bambini di 2-4 anni è possibile trovare in libreria una vasta scelta di libri di ogni genere. Un altro regalo molto apprezzato potrebbe essere il peluche del personaggio preferito del diretto interessato facilmente reperibile in un negozio di giocattoli.

Anche i giochi per il bagnetto rappresentano un’idea molto carina ed economica: il bagnetto, in fin dei conti, deve essere un momento divertente e piacevole! Quando i bambini sono piccoli e cominciano ad entrare a contatto col mondo con le loro stesse manine, le costruzioni morbide e i giochi manuali sono un’idea perfetta da far trovare sotto l’albero di Natale.

Per rendere felici anche i genitori, un capo d’abbigliamento, che sia un body, un vestito o un paio di scarpe, è sempre super apprezzato!

Aumentando il budget avete la possibilità di acquistare prodotti ideali per questa età: i due giochi più amati dai piccoli sono la palestrina, specialmente per i neonati, e il dondolo! Un’altra idea è lo strumento musicale: una pianola, una batteria o un microfono karaoke, per rendere i bambini felici con la musica vai sul sicuro!

Uno spunto molto originale, invece, potrebbe essere il raccontastorie, una coccola per i bambini che permette loro di stimolare la creatività e la fantasia. Si chiama Lunii ed è tra i giocattoli natalizi più richiesti del momento, ecco perché dovreste prendere in considerazione l’idea di regalarne uno al vostro bimbo. Lunii è un giocattolo senza onde e schermi che permette al pargoletto di realizzare la storia da cima a fondo: può scegliere il personaggio, l’ambientazione, gli elementi caratteristici e tanto altro. Un ottimo modo per stimolare la creatività e la fantasia!

I regali di Natale per bambini di 5-7 anni

Quando i bambini diventano più grandi i regali potrebbero diventare più complicati da fare. Ma niente paura: abbiamo selezionato alcune idee sia economiche che per un budget più alto. A meno di 20 euro, ad esempio, potete acquistare una semplice tenda per bambini da utilizzare anche come complemento d’arredo per la loro stanza; anche il walkie talkie, gettonato da diversi anni, è un gioco molto amato dai bambini, specialmente per chi ha un fratello in casa.

Per tutti quei bambini che amano modellare, la sabbia cinetica potrebbe davvero regalargli tanta felicità! In commercio è possibile trovarla anche a 10 Euro. Altre idee economiche sono i puzzle, gli acquarelli di colori assortiti e i libri, da scegliere in base ai loro gusti. Un’idea che potrebbe divertire e piacere molto è l’hula hoop: un giocattolo super amato dai bambini di 6-7 anni!

Se avete a disposizione un budget molto più alto, potete prendere ispirazione da queste incredibili idee: regalate ai bambini uno strumento musicale adatto alla loro età, in alternativa una fotocamera per bambini in modo da far stimolare la loro creatività.

Carino anche il tavolino con le sedie oppure una cucina fornita di oggetti e materiali. Amatissima è la casa di Barbie, sempre molto gettonata tra i regali che consegna Babbo Natale la notte del 25 dicembre.

I regali di Natale per bambini di 8-10 anni

Se i bambini hanno tra gli 8 e i 10 anni, i giochi da tavolo potrebbero essere un’idea economica e apprezzata. Ad esempio, molto richiesti sono scarabeo, risiko e monopoli.

Un altro gioco molto amato dai bambini di quest’età è il twister, un’attività divertente da fare con più persone. Solitamente questa è l’età in cui i bambini frequentano corsi sportivi, quindi un accessorio utile per l’attività potrebbe fare molto comodo! I libri sono sempre la scelta migliore per tutte le età.

I lego rappresentano anche dei regali più belli da ricevere a Natale. Non ti sbaglierai mai.

Invece, il mappamondo interattivo è originale ed educativo: in commercio è possibile trovarne di diversi tipi, per spingere i bambini ad esplorare il mondo direttamente dalla loro cameretta!