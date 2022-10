Disegni di Babbo Natale: facili da colorare e belli da stampare

I disegni di Babbo Natale da colorare e stampare sono il passatempo ideale per tenere impegnati i più piccoli nei freddi pomeriggi invernali, in attesa delle festività natalizie, così come lo sono gli addobbi natalizi fai da te.

Scegliendo insieme ai bambini le immagini di Babbo Natale più belle sarà possibile far divertire i bambini, ma non solo, i lavoretti di Natale da condividere con i più piccolo sono davvero infiniti. Tra i disegni da colorare, Babbo Natale è sicuramente il personaggio natalizio più famoso, o almeno il più atteso dai bimbi, e un Babbo Natale colorato a dovere da un piccolo artista può diventare un fantastico regalino per parenti e amici.

Se create un bigliettino per un regalo o una letterina di Babbo Natale, un’idea per completare il tutto nella maniera più personale possibile è quella di scrivere al suo interno una filastrocca di Natale.

Babbo Natale sulla slitta

Una delle immagini più belle e divertenti da far colorare ai bambini è quella di Babbo Natale con la slitta e la renna, pronto per portare i regali a tutti i bambini buoni del mondo.

Babbo Natale con il sacco dei regali

Cosa c’è di più rappresentativo di Babbo Natale con un carico di doni? Ecco l’immagine perfetta da colorare con i bambini. Di sicuro il rosso non dovrà mancare tra i vostri colori!

Babbo Natale con gli elfi

In soccorso di Babbo Natale ci sono sempre gli elfi, per aiutarlo con le consegne dei regali e per sostenerlo sempre! Ecco il disegno perfetto e rappresentativo di tutta la “tribù”.

Viso di Babbo Natale

Barba bianca, cappello rosso e via a colorare quello che è il volto del personaggio più famoso delle feste natalizie: Babbo Natale! Lasciate che i vostri bambini si divertano e diano libero sfogo alla fantasia.

Biglietto a forma di Babbo Natale

Un Babbo Natale tutto da colorare e… ritagliare! Il bigliettino perfetto per le feste natalizie è quello che prende la forma di Babbo Natale. Lasciate che i più piccoli si divertano a colorarlo e perché no, ad aggiungere una frase rappresentativa del Natale.

Letterina di Babbo Natale

Un’idea carina e originale per i regali di Natale è quello di creare un bigliettino personalizzato! I passaggi sono semplici: stampa, colora, scrivi! Stampare il disegno per un biglietto originale; lasciare che i piccoli di casa si divertano nel colorarlo; scrivere al suo interno la dedica!

Babbo Natale con la scritta “Merry Christmas”

Babbo Natale da colorare con la scritta Merry Christmas, perfetta per far entrare i bambini nel mondo della lingua inglese con divertimento e originalità!

Come disegnare Babbo Natale

Colorare e disegnare Babbo Natale è possibile stampando quest’immagine e unendo i puntini… ecco che, piano piano, puntino dopo puntino uscirà fuori la figura di Babbo Natale, pronta per essere colorata!