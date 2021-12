Sandali anche d'inverno? Sì, purché abbinati ai calzini

Sono finiti i tempi in cui le scarpe aperte potevano essere indossate solo durante d’estate (oppure dalle fashion addicted che pur di indossare i propri look alla moda resistevano ai rigori del freddo invernale). Il mondo del fashion ci ha aperto le porte verso una nuova possibilità, con l’ultima tendenza sandali con calzini. Sulle passerelle dei grandi designer abbiamo infatti cominciato a veder sfilare i cosiddetti gambaletti della nonna abbinati a calzature coi tacchi di tendenza e ora possiamo finalmente sfoggiare le nostre scarpe aperte con calzini anche noi.

Sandali con calzini: quali scegliere?

Per sfoggiare dei sandali con calzini e dar vita a look di tendenza che non rischino di sembrare raffazzonati, basta seguire qualche semplice accorgimento:

scegliere i calzini giusti . Dai gambaletti in nylon, ai collant in lana, fino alle calze parigine, le possibilità sono tante, ma è importante scegliere calzini curati e particolari ed evitare i classici pedalini spaiati che a volte ci capita di indossare di fretta alla mattina.

. Dai gambaletti in nylon, ai collant in lana, fino alle calze parigine, le possibilità sono tante, ma è importante scegliere ed evitare i classici pedalini spaiati che a volte ci capita di indossare di fretta alla mattina. Optare per sandali col tacco: vanno evitate le scarpe basse, i sandali intrecciati e le calzature prettamente estive. La tendenza sandali con calzini chiama a gran voce il tacco, che sia alto o basso come i kitten heels, largo o sottile come uno stiletto non importa. L’importante è che ci sia!

Piedi caldi ma con stile, grazie all’ultima tendenza calzature sandali con calzini!