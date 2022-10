Calzini più mocassini, stringate e sneakers, quali sono gli abbinamenti migliori?

Fino a qualche tempo fa anche solo pensare ai calzini indossati con un paio di scarpe eleganti ci faceva storcere il naso, eppure con le sfilate della New York Fashion Week (e di quelle successive in giro per l’Europa) il nostro giudizio è decisamente cambiato! Questo autunno, infatti, indossare calzini colorati, semplici, a costine, con pattern movimentati o in pizzo è un vero e proprio must della moda. E non solo con le scarpe sportive, ma anche con mocassini e stringate!

Scopriamo allora quali calzini abbinare a quali scarpe per ottenere look incredibili e mai scontati!

Calzini con le scarpe: sì, ma quali?

Partiamo dall’abbinamento più semplice, sicuramente: quello con le sneakers. I calzini si rendono protagonisti del look anche quando indossati con delle scarpe da ginnastica e sapete perché?

Tutto sta nello scegliere il calzino giusto che sappia emergere e dare un tocco di brio all’outfit, e soprattutto indossare le sneakers per spezzare un abito elegante o un tubino come nel caso di Valentina Ferragni.

Foto Instagram | Valentina Ferragni – Come abbinare i calzini a mocassini stringate e sneakers

Bella Hadid invece ci mostra come l’abbinamento mocassino platform – calzino sia ancora intramontabile e sempre cool. Rendiamo lode al Re del Pop Michael Jackson se abbiamo sdoganato questo look facendolo diventare imprescindibile anche per l’autunno 2022.

Foto Instagram | Bella Hadid – Come abbinare i calzini a mocassini stringate e sneakers

Indossare un mocassino in pelle sotto una gonna midi è semplicemente il top in questa stagione, specialmente se come capo spalla scegliamo un trench coloratissimo come nel caso della supermodella.

Foto Instagram | Sarah Jessica Parker – Come abbinare i calzini a mocassini stringate e sneakers

Terminiamo con l’abbinamento preferito dalle star mondiali: calzino a costine con scarpe super eleganti! Se il calzino col sandalo era appannaggio solo dei tedeschi in vacanza in Italia, ora la moda ha invertito la rotta e reso iconico questo look! Certo, alle Birkenstock si sostituiscono sandali con il tacco o scarpe platform sky high, ma soprattutto si punta tutto su calzini che lascino il segno!