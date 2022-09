Lo stile di scarpe platform sky-high è qui per restare anche quest’autunno

L’autunno è la stagione perfetta per sfoggiare le nostre scarpe migliori, ormai l’abbiamo capito. Certo, l’estate è bellissima e ci consente di indossare sandali e ciabattine di ogni tipo, ma non può competere con la versatilità che solo il clima autunnale ci riserva. Quest’anno la tendenza che più di tutte ci fa impazzire è quella delle scarpe platform sky high: tacco vertiginoso, platform altissimo e uno stile inconfondibile!

Dal glam rock iconico di David Bowie al pop istrionico di Elton John fino al movimento punk degli anni ’90 queste scarpe hanno fatto la storia della moda e oggi tornano più alte che mai. Vediamo i modelli più glamour che non dobbiamo lasciarci sfuggire!

Altissime e coloratissime: sono le scarpe platform sky high il nostro sogno nel cassetto

Abbiamo visto tutte la campagna total pink di Valentino e tutte, nessuna esclusa, siamo rimaste folgorate dalle scarpe platform altissime e rosa shocking indossate dalla nuova musa della maison, Zendaya, ma anche dalla meravigliosa Anne Hathaway. Già lo scorso anno avevamo avuto un piccolo assaggio della tendenza scarpe platform sky high con le décolléte Bratz style di Versace indossate da tutto lo star system al femminile, da Chiara Ferragni ad Ariana Grande.

Foto Instagram | Valentino – Scarpe platform sky high tendenza autunno

Se quelle erano le scarpe perfette per Halloween, oggi le scarpe con platform e tacco altissimo sono tornate a essere le protagoniste indiscusse della moda autunnale, da scegliere in rosso scarlatto per un tocco very hot. Con loro ai nostri piedi ci sentiremo delle top model e – udite, udite – non sono così scomode da indossare!

Gli abbinamenti non si contano e spaziano dai leggins effetto seconda pelle con camicia oversize ai pantaloni a zampa, ma anche il bustino in pelle è un must da non sottovalutare. Per non sbagliare prendiamo ispirazione dalle tendenze moda dell’autunno inverno!

Foto Facebook | Versace – Scarpe platform sky high tendenza autunno

L’abbiamo visto con gli stivali cuissard e ce lo conferma questo modello di scarpa incredibilmente sexy: tutto punta in alto in questa stagione fredda! Siamo pronte a osservare il mondo da una nuova prospettiva super fashion?