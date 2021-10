Tacco vertiginoso da 9 centimetri e plateau da 6,5: ecco quanto mirano in alto i sogni! Le nuove platform Medusa Aevitas di Versace, nei quattro colori rosso, giallo, rosa e nero, sono clamorosamente pop e super cool.

Le più influenti celebrities, da Chiara Ferragni a Dua Lipa, protagonista della campagna di lancio di Versace, ma anche Elodie, Beyoncé e Florence Pugh, sono rimaste estasiate da queste pumps altissime in satin colorato. Persino Fedez le ha indossate in un divertente video poco prima di partecipare alla sfilata di Donatella Versace alla Milano Fashion Week!

Foto LuisaViaRoma

Ciò che le rende esclusive davvero, oltre all’iconico plateau altissimo che è già il must del 2021/2022, è il prezzo: ben 1090 euro! Ma non temete, per chi vuole essere top e sentirsi una vera regina della passerella, Zara ha pensato a una versione più accessibile e a un prezzo piccolo.

Fashion addict non temete, arrivano le pumps di Zara

La catena di abbigliamento spagnola più famosa del mondo soddisfa ogni nostro desiderio e lancia la versione accessibile delle pumps, così simili alle originali Medusa di Versace che non possiamo davvero farne a meno.

Foto Zara

Con soli 80 euro avremo la possibilità di indossare queste meravigliose décolléte nel colore più top di tutti: il rosso fuoco! L’effetto satin, la punta squadrata così tanto 90s, il laccetto alla caviglia e il plateau…c’è proprio tutto in queste platform. Gli abbinamenti poi sono a non finire: proviamole sotto un mini dress tono su tono per un look after dinner favoloso, oppure rendiamo speciale un semplice completo giacca e pantalone con questo accessorio.

Da Beyoncé a Chiara Ferragni, l’ispirazione è glamour!

Prendiamo ispirazione dalle celebs per creare outfit originali con queste décolléte dal colore pop. Sono tantissime, infatti, le VIP che le hanno indossate in più di un’occasione contribuendo a renderle un must imperdibile.

Chi se non Chiara Ferragni poteva sceglierle rosso passione? Le sue Versace sono del colore meno visto nelle passerelle, ma sicuramente il più esclusivo e amato da tutte noi.

La bellissima protagonista di Piccole Donne, Florence Pugh punta a diventare Barbie Cinema e le sceglie rosa shocking abbinandole a un mini dress sempre rosa. Ma non è l’unica, anche Queen Beyoncé opta per il colore più popolare tra i quattro proposti da Versace.

Giallo limone, potente come il sole e come la sua voce, per Ariana Grande che con un look total yellow ha mostrato carattere da vendere e un pizzico di estro.

Concludiamo la carrellata di star con la Musa della campagna Versace, Dua Lipa, e le sue platform in satin nero super eleganti. Il nero si conferma il colore versatile per eccellenza, ma una cosa vogliamo dirla: il top è averle di tutte i colori!