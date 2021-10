Assente da 2 anni per la pandemia, Chiara Ferragni torna in grande stile alla Paris Fashion Week e il suo look fa incetta di like. L’influencer strega tutti sotto la Tour Eiffel, in una Parigi che si fa teatro del suo ennesimo “gol” nel cuore di critica e fan. Il suo esordio alla settimana della moda Oltralpe ha il sapore audace e senza filtri di un nude targato Schiaparelli che fa tendenza, e detta il passo a colpi di sex appeal e scatti da capogiro.

La Paris Fashion Week arriva quasi a ridosso dell’attesissimo appuntamento milanese, dopo quelli di New York e Londra, e la nostra “Blonde Salad” in soli due giorni di soggiorno parigino ha imposto il suo stile con un outfit senza pretese di anonimato…

Chiara Ferragni a Parigi: il look che ha mandato in tilt Instagram

Chiara Ferragni si è presentata con un look apparentemente casto e senza accenti particolari, jeans scuri e giacca in pelle nera. E invece… colpo di scena sotto il giubbino! A lasciare tutti senza fiato, un top a collo alto, totalmente trasparente e non proprio a prova di censura…

La celebrity influencer ha sfoggiato per l’occasione una mise super rock, con copricapezzoli gold a completare un outfit nel segno della trasgressione. La foto, nel giro di poche ore, ha registrato quasi 2 milioni di like su Instagram!

Un successo a cui suo marito, Fedez, ha replicato con alcune Stories divertenti in cui si concede un’imitazione degli ormai celebri copricapezzoli della consorte…

Il look è confezionato dalla maison fondata da Elsa Schiaparelli e i dettagli che hanno mandato in tilt Instagram, spille della giacca comprese, sono parte della collezione che Daniel Roseberry, direttore creativo, ha dedicato a Salvador Dalì.

Lo stile audace della Ferry internazionale alla sua prima apparizione parigina per la Fashion Week è firmato dalla stessa maison, Schiaparelli appunto, che ha conquistato star e critica con la sua anima glamour e frizzante. Due esempi su tutti? Il look di Lady Gaga durante per la cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca e quello di Bella Hadid a Cannes 2021, una vera favola a occhi aperti che ha incantato il mondo…

A Parigi, Chiara Ferragni ha posato con un’altra creazione firmata Schiaparelli, sfoggiata nella notte magica della capitale francese… Anche in questo caso, il trionfo del nero e il raffinato tocco di applicazioni gioiello rigorosamente gold…

Il look perfetto per la Senna? Felpa e jeans

Per il suo “Back in Paris after two years”, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, Chiara Ferragni ha conquistato la Senna con un look casual che strizza l’occhio, come suo solito, alle nuove frontiere di tendenza. Felpa (firmata Celine) e jeans davanti alla Tour Eiffel, ma non senza dettagli glam (come la borsa Hermès).

Per le amanti di questo stile, proponiamo una soluzione low cost con l’abbinamento di una felpa oversize e di un grande classico intramontabile, jeans Levi’s 501 che non passano mai di moda!

La sera a Parigi… è spaziale!

In appena 48 ore, Chiara Ferragni ha scosso il cuore della settimana della moda con un ventaglio di look che non passano inosservati. Insomma, ha fatto subito parlare di sé e ha fatto impazzire milioni di follower senza troppa fatica.

Tra gli outfit sfoggiati a Parigi, anche una mise da sera dal retrogusto “spaziale” e futuristico, dove dominano l’argento della giacca e della minigonna e la vernice nera degli stivali. L’influencer lo ha indossato in occasione della sfilata di Dior incassando, anche stavolta, centinaia di migliaia di like sui social!