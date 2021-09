I capelli di Elodie vogliono solo un aggettivo: pazzeschi

Elodie non è solo l’artista donna più ascoltata in Italia, ma è anche una musa beauty che incanta le giovanissime e anche le donne più mature. Il suo fascino esotico è accattivante, quasi tanto quanto il suo carattere solare e divertente. In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo Vertigine, la cantante ha sfoggiato un look con extension con capelli incredibilmente lunghi. Che si va a sommare ai bellissimi beauty look, capelli e make up ai quali Elodie ci ha abituati. Scopriamo insieme il suo look con extension, che ha fatto faville anche alla sfilata Primavera Estate 2022 di Donatella Versace!

Elodie, Un look con le extension che non passa inosservato

Settembre è il mese delle Fashion Week internazionali. La prima è stata New York, poi Londra, Milano e ora sarà la volta di Parigi. Guardando tutte le sfilate una cosa è chiara: la maxi treccia e i capelli lunghissimi saranno tra i trend capelli più interessanti da seguire. A confermarcelo è anche Elodie, che in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo Vertigine ha sfoggiato una capigliatura magnetica. Tutto merito delle lunghissime extension che ha indossato… e del make up nude in stile anni ’90 realizzato da Sephora. Proprio nel gennaio di quest’anno, infatti, la cantante ha lanciato la sua prima linea make up in collaborazione col brand francese: Elodie X Sephora.

Acconciature di tendenza, prendendo spunto da Elodie

La maxi treccia di Elodie non è l’unica tendenza capelli per la prossima stagione. Tra i trend più interessanti vi sono anche i capelli effetto bagnato, da ottenere usando un gel o una crema per capelli a effetto lucidante e che piacciono tantissimo a Elodie e a Kim Kardashian. Vi sono poi le trecce a spina di pesce, facilissime da realizzare seguendo questi suggerimenti. I tagli a caschetto con frangetta oppure i mullet di ispirazione anni ’80. Qui ci sono tutte le tendenze capelli più interessanti da seguire, ma intanto noi vi diamo uno spoiler: il biondo caldo e il castano cioccolato sono i colori sui quali puntare se avete voglia di rivoluzionare la chioma!