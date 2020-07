Non è di certo un caso che la treccia a spina di pesce abbia rappresentato negli anni – e ancora continui a farlo – un autentico evergreen, una di quelle acconciature che non passano mai di moda. Questa tipologia di hairstyle si presta a tante rivisitazioni differenti e, nonostante possa a primo sguardo creare qualche dubbio circa la sua realizzazione, è in realtà piuttosto facile da fare anche da sole. Tra le acconciature più amate di sempre, la treccia a spina di pesce, o treccia a spiga, è una vera campionessa di versatilità. Non ci credete? I look a cui potersi ispirare sono tanti: dalle doppie a quella singola, che sia essa centrale o laterale, alta o bassa, stretta e sleek oppure morbida e spettinata. Vi suggeriamo i look più belli a cui potersi ispirare per sfoggiare con stile questa acconciatura il video su come fare la treccia a spina di pesce da sole in modo praticamente impeccabile e le foto di tutti i passaggi da seguire per ottenere capelli al top.

Continua a leggere

Ecco come si fa la treccia a spina di pesce, il tutorial passo dopo passo!

Continua a leggere

LEGGI ANCHE COME FARE LO CHIGNON

Continua a leggere

Leggi anche Ricostruzione unghie in gel: i prodotti migliori

Come fare la treccia a spina di pesce: video tutorial

Ecco tutti i passaggi da seguire per realizzare una perfetta treccia a spina di pesce classica, anche per i capelli ricci, nella sua versione più basic ma al tempo stesso di grande impatto.

Continua a leggere

Continua a leggere

Dopo esservi accertate che i capelli siano completamente privi di nodi, realizzate per comodità una sorta di coda da dividere in due sezioni.

Dalla sezione di sinistra, prelevate una piccola ciocca che andrete a far passare sopra quella principale per unirsi poi alla ciocca di destra.

Continua a leggere

Continua a leggere

Stesso procedimento dall’altra parte: prelevate dal lato esterno una ciocca piccola da far passare sulla sezione stessa e da unire alla ciocca di sinistra.

Continua a leggere

Continua a leggere

A questo punto, la tecnica dell’intreccio per creare la treccia a spina di pesce è vostra!

Continua a leggere

Non vi resterà da fare altro che continuare a passaggi alternati fino alla fine.

Per ottenere un effetto più naturale, se desiderato, consigliamo di “sfilacciare” la treccia o di allargarla leggermente con le mani. Naturalmente, se si riproduce la treccia a spina di pesce morbida su capelli scalati – e quindi difficili da tenere a bada – l’effetto “messy” è già di per sé garantito.

Una volta giunte alla fine dell’intreccio di tutti i capelli sarà possibile chiudere la treccia in tanti modi diversi.

Consigliamo di servirsi di una piccola ciocca di capelli da annodare attorno all’estremità della treccia, oppure di usare un elastico trasparente o dello stesso colore dei capelli.

Facile no?

Come fare la treccia a spina di pesce laterale da sola, il video

Le cose si complicano – ma solo un po’, non c’è bisogno di allarmarsi! – quando si tratta di fare la treccia a spina di pesce laterale da sola. I passaggi sono molto simili, c’è solo bisogno di maggiore dimestichezza.

Ecco tutti gli step da seguire:

Anche in questo caso, dividere i capelli in due sezioni, dopo aver creato un’immaginaria coda laterale.

Fatto questo, dalla sezione di sinistra prendere una piccola ciocca esterna da far passare sopra la sezione stessa facendola unire con la ciocca di destra.

Dall’altro lato, ripetere il medesimo procedimento. Prendete una piccola ciocca esterna della sezione destra, fatela passare al di sopra della sezione stessa e unitela alla ciocca di sinistra.

Trattandosi di una treccia di lato, ricordiamo che è bene tendere alla perfezione le ciocche dal lato prescelto per non ritrovarsi con un hairstyle approssimativo e disordinato.

I passaggi vanno ripetuti e alternati fino alla fine dell’intreccio, proprio come per la treccia a spina di pesce centrale classica.

Continuare a intrecciare, fino a quando non saranno rimaste solo le punte dei vostri capelli.

A questo punto, chiudete la treccia come più preferite, con elastici e forcine oppure con un nastrino in tessuto.

Che aspettate a provare? Ora nessuna treccia a spina avrà più segreti per voi.