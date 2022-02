Accessori per capelli primavera-estate 2022: i più cool della stagione

Vestite di tutto punto e pronte per varcare la soglia, eppure manca qualcosa. Che cosa? Forse uno degli accessori per capelli di tendenza questa primavera, i quali sapranno certo valorizzare l’outfit portandolo al suo meglio, così come le tante pieghe ed acconciature per capelli lunghi.

Gli accessori per capelli sono spesso il modo più adatto a completare un look o dare la svolta definitiva ad un’acconciatura che a prima vista potrebbe apparire del tutto anonima. Nastri e fiocchi, cerchietti vistosi o più discreti, mollettine, fermagli preziosi e foulard anni ’90: quelli che fanno da sfondo alle tendenze sono davvero una vastità imbarazzante, pronti ad accontentare i gusti e gli stili di tutti. La scelta è davvero ampia, ma quel che conta è cercare di essere originali e di rimanere coerenti alla propria personalità.

A tutto colore per chi vuole apparire frizzante e spiritosa abbracciando i colori moda 2022, brillanti e sfacciati, impreziositi da perle e swarovski per una serata elegante o un look bon ton da tutti i giorni, insomma le soluzioni e le idee da copiare sono moltissime, non resta solo che sbirciare insieme le più stilose!

Le donne hanno sempre trovato qualche modo per adornare i loro capelli, questo sin dai tempi più antichi: basti pensare ai fiori freschi che venivano intrecciati nella lunga chioma e alle primissime spille e mollette realizzate con metalli più o meno preziosi a seconda degli status sociali, oppure ancora con materiali quali ossa e corno. Nei musei del costume si possono tuttora ammirare molti pezzi del genere, tanto affascinanti quanto sorprendenti.

Oggi sono cambiati modi e tempi produttivi, ma la sostanza rimane la stessa: un semplice accessorio per capelli può far sentire una donna splendida o semplicemente in ordine, che sia per accompagnare acconciature semplici da normale giornata lavorativa oppure per un’occasione speciale, pertanto un “dettaglio” al quale non si può rinunciare per alcun motivo!

I cerchietti bombati e sottili che ci incoroneranno

Se già nel corso del 2021 ci eravamo abituati alla presenza di vistosi cerchietti bombati, quasi ingombranti, ebbene per la prossima primavera-estate tendenza vuole che tale abitudine si mantenga, non però senza l’aggiunta di novità: si inseriscono infatti tra questi cerchietti più sottili, delicati e portabili, discreti nella dimensione ma che si fanno certo notare per la presenza di pietre colorate, file di strass, fibbie gioiello oppure per tessuti quali tulle, velluto e satin.

Per un look a cavallo tra il fanciullesco ed il bon ton i cerchietti si riconfermano quindi la soluzione perfetta: minimal ed in metallo, spessi ed in tessuto, appaiono sempre completati con decorazioni preziose. Il cerchietto costituisce in ogni caso un elemento di stile che può essere visto sia come semplice vezzo che per tenere effettivamente a bada una chioma scomposta e capricciosa o per abbellire acconciature e pieghe.

Nastri e fiocchi di capelli, il tocco chic che non guasta mai

Anche in questo caso c’erano già state chiare avvisaglie la scorsa primavera: grandi fiocchi in velluto o raso adornavano chiome e code facendo innamorare chiunque, conferendo quel dolce allure da bambolina. Quest’anno persino sulle passerelle si sono visti sfoggiare enormi fiocchi e nastri, dalla linea pulita, semplice ed elegante da portare come tocco finale alla propria mise, anch’essa elegante oppure in un interessante contrasto, su capelli sciolti come su trecce e code.

Fermagli preziosi per look principeschi

Per la sera e le occasioni speciali ma anche, perché no, per i look più casual si vedranno i capelli adorni di appariscenti fermagli: principeschi e generalmente molto raffinati appaiono declinati in varie dimensioni, mignon e discreti che fungono a mo’ di punti luce sulla chioma oppure grandi ed elaborati, talvolta realizzati anche con metalli preziosi e brillanti veri, ideali per valorizzare acconciature da sposa o per chi ha occasione di partecipare a serate di gala.

Continua il revival anni ’90 con la bandana

E, dopo tagli di capelli scalati, Mullet, Space buns, Baby braids e chi più ne ha più ne metta, come poteva mancare tra le tendenze accessori per capelli un rimando all’immenso ed interminabile nineties revival , a cui l’intera moda sta cedendo, in un continuo ritorno di trend anni ’90?

Fa dunque capolino nemmeno troppo timidamente la storica bandana, a suo tempo già eredità degli anni ’70, la quale sembra essere di nuovo in gran voga: il foulard tra i capelli si vedrà portato come una vera e propria cuffia a coprire tutto il capo e legato sotto il mento, come una fascia da legare alla sommità con un fiocco voluminoso o sotto una ponytail a mostrare “le code” in simil seta del tessuto, oppure ancora da inserire tra i capelli all’interno di una meravigliosa treccia a spiga di grano o a fermare uno chignon. Insomma, sono davvero tante le possibili acconciature con foulard, un accessorio versatile con cui poter giocare.

Mollette e forcine da usare da sole o in combo tra loro

Strada spianata per le composizioni di mollette, mollettine e forcine di libera interpretazione. Le stesse maison ne hanno sfornate di lussuosissime ma anche le grandi catene ne propongono molteplici: in resina, decorate con cristalli luminosi, neutri o colorati, placcate in oro ed argento, con perle, in velluto e strass a formare parole le forcine saranno protagoniste sulle chiome da sole, in combo da due o in vere e proprie combinazioni fantasiose tra loro.

Si vedranno poi numerose mollette tra cui le mollette a farfalla, pop, colorate ed, ancora una volta, tremendamente anni ’90!

A tutto strass!

Continuativa e dominante in queste tendenze accessori sarà la presenza di strass ed elementi preziosi sulle chiome, sì in estrosi fermagli e cerchietti ma anche a cascata sulle lunghezze ed a puntellare acconciature e raccolti, insomma, qualsiasi cosa purché vi sia del luccichio.

Quello degli strass è un dettaglio imperante nonché ricorrente nella moda degli ultimi tempi, dapprima presente su giacche di tendenza, maglioni, scarpe e, di conseguenza, coerentemente ora sui capelli: si sfrutterà dunque per arricchire le pieghe di tagli di capelli lunghi e tagli medi. Diciamocelo, non possiamo certo che apprezzare!



Perle, un classico intramontabile

Proprio come per gli strass, altro tema ricorrente tra la miriade di accessori per capelli a disposizione è sicuramente costituito dalle perle: classiche, elegantissime e maledettamente chic, compariranno anch’esse su forcine, fermagli, cerchietti e persino fiocchi, possibilmente di piccole dimensioni, sempre discrete e di classe.

Fiori nei capelli, i preferiti delle anime romantiche

Quale stagione migliore della primavera per cogliere la palla al balzo ed inserire in pieghe ed acconciature quotidiane dei fiori, per un twist decisamente romantico e vagamente retrò: spose, prendete appunti! Incastonati in raccolti, gigliole, chignon e trecce alla francese o una bella treccia a spina di pesce, i fiori si dimostreranno inaspettatamente contemporanei.

Il temuto mollettone torna a far furore

Checché se ne dica, ha fatto tremare, discutere e, qualcuno, inorridire ma in questa primavera-estate 2022 torna ufficialmente alla ribalta il temutissimo mollettone. Diffusissimo negli anni 2000, quello del mollettone è un vero e proprio trend che divide però l’opinione delle fashion victim: di diversi stili e grandezze essi diventano compagni giornalieri di vari outfit, rivelandosi, in alcuni casi, innegabilmente glamour e quasi elegante.

Ma ora vogliamo proprio sapere: qual è il tuo accessorio per capelli preferito della bella stagione?