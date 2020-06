I tagli per capelli scalati sono sempre alla moda, si tratta di acconciature pratiche e adatte sia a chi ha capelli lunghi sia a chi li ha corti. Il nostro primo e fondamentale consiglio non può che essere questo: rivolgetevi ad un parrucchiere con esperienza che, in base al vostro tipo di capello, saprà anche consigliarvi la scalatura più adatta. Poco importa se avete capelli corti, lunghi o medi: gli scalati possono essere realizzati su qualsiasi lunghezza e su qualsiasi forma di capello,. Se desiderate avere un taglio cortissimo scalato, optate per un carré scalato, chic e sempre alla moda; tra i tagli per capelli lunghissimi, invece, risalta senza ombra di dubbio il taglio scalato a punta dietro a forma di V; ovviamente, il taglio scalato e sfilato può essere realizzato anche sui capelli ricci, anzi potrebbe addirittura definire il riccio e dare volume alla chioma! Andiamo, quindi, a scoprire insieme quali sono i migliori tagli di capelli scalati più alla moda su cui puntare.

Tagli scalati per capelli medi

Carrè sfilati che incorniciano elegantemente il viso, caschetti lunghi e corti stile long bob con sfilature realizzate ad arte e animati da frange, ciuffi e asimmetrie e tagli scalati e sfilati alle spalle arricchiti da un dolce movimento sono le acconciature su cui puntare per avere un look very trendy. I tagli scalati di media lunghezza sono la scelta perfetta se avete capelli molto sottili perchè aiutano a dare volume alla chioma, ma sono allo stesso tempo consigliati per chi ha capelli ricci o molto mossi perchè permettono di distribuire il movimento in modo più uniforme. Se volete fare crescere i vostri capelli, scegliete un taglio che vi consenta di averli sempre in ordine: evitate perciò tagli troppo sfilati che tendono a gonfiarsi sulla sommità del capo e a sgonfiarsi sulle lunghezze. Ecco le numerose idee sui tagli per capelli medi scalati che abbiamo raccolto per voi!

Tagli capelli corti e scalati: i look più chic

I capelli scalati corti sono perfetti per le ragazze giovani che possono così giocare con le forme e con i volumi. I tagli più alla moda prevedono giochi di asimmetria con capelli più corti dietro e più lunghi davanti, ciocche che si allungano e si contrappongono ad altre più corte per creare un effetto mosso davvero innovativo e lunghi ciuffi corposi che diventano i veri protagonisti dell’acconciatura. I capelli corti possono essere very trendy puntando sul gettonatissimo pixie cut, ma potete anche optare per un taglio alla “garconne”, un carrè scalato molto sensuale e che si presta ad essere interpretato con sfilature irregolari. Per trovare la giusta ispirazione, sfogliate la gallery che abbiamo raccolto per voi: potete trovare tantissime foto di carrè scalati, quindi tagli per capelli corti per tutte le età.

Tagli per capelli lunghi scalati

I tagli scalati sono perfetti con i capelli lunghi perché permettono di metterli in piega con maggiore facilità e soprattutto danno movimento e volume alla chioma. Con i capelli lunghi potete giocare con la frangia, realizzando un degradè che copra la fronte, con un ciuffo laterale corposo o con una semplice riga centrale accompagnata da una scalatura accentuata sulle ciocche frontali. Con i capelli lunghissimi vi consigliamo di puntare su scalature sul davanti che lasciano la parte posteriore della testa più piena o su sfilature da metà lunghezza in giù per alleggerire le punte e dare maggiore volume. Tra i più richiesti rimane comunque la punta dietro a V, una scalatura che permette di mantenere le lunghezze e dare movimento alla chioma.

Tagli per capelli ricci scalati

Per evitare di avere capelli sempre in disordine e, sopratutto, senza una logica, affidatevi a ciò che vi consiglia il vostro parrucchiere di fiducia. I capelli ricci, infatti, meritano molte più attenzioni rispetto ai capelli lisci o leggermente ondulati. Un taglio scalato per capelli ricci, lunghi o corti, può dare volume alla chioma e definire il riccio rendendolo ancora più sano e naturale. Ecco perché è importante scegliere la giusta scalatura, in modo da evitare una testa gonfia effetto fungo e dei ricci poco valorizzati.