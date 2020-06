Il taglio di capelli pixie cut è davvero in voga ed è l’ideale per chi desidera sfoggiare un taglio trendy senza rinunciare alla femminilità e al glam. Il più richiesto nei saloni di bellezza è senza dubbio quello corto: i tagli di capelli corti da donna sono ormai il must di ogni stagione, quindi potete sfoggiare con stile un look ribelle ed elegante allo stesso tempo. Il pixie cut corto è molto stiloso ed è perfetto per le chiome più mosse e ricce, ma non mancano tante idee per una variante più lunga adatta al viso tondo che ha bisogno di essere sfinato. Questo particolare tipo di hairstyle nasconde un mondo di curiosità e riserva molteplici spunti per chi vuole davvero darci un taglio. Nella gallery, inoltre, potete trovare tantissime immagini di tagli pixie cut a cui potersi ispirare.

A chi sta bene il taglio di capelli pixie cut?

Scopriamo una curiosità sul taglio pixie cut. Letteralmente questo termine significa taglio alla folletto, rifacendosi alle acconciature sbarazzine sfoggiate nell’immaginario collettivo delle favole dai folletti e dalle fatine. Tra i tagli di capelli più cool del momento, si tratta sostanzialmente di un hairstyle femminile ispirato al look maschile, molto corto sulla nuca e, solitamente, completato da una lunga frangia laterale o da un ciuffo. Questa tipologia di taglio è molto versatile e si presta a tante reinterpretazioni.

Si tratta di un’acconciatura versatile: insomma, il pixie cut sta bene a tutte, basta scegliere la variante sul tema che più si avvicina alle proprie esigenze.

Pixie cut: corto o medio?

Molto spesso si è reticenti se si pensa all’accostamento tra capelli corti e lineamenti di questo tipo ma, in realtà, questo taglio si presta bene a mettere in evidenza la dolcezza e la femminilità di un volto tondeggiante senza però esasperarne la forma.

Se si ha un viso molto lungo o un viso dai lineamenti marcati – magari con una mandibola molto evidente e importante – il pixie cut ci viene in aiuto servendosi di frangette sfilate e maxi ciuffi che coprono la fronte, funzionali, ad esempio, in presenza di una fronte molto alta e pronunciata. Il pixie cut asimmetrico enfatizza il viso lungo e può renderlo più armonioso se realizzato in modo attento e oculato, così come il pixie cut cortissimo, che fa risaltare i pregi migliorima anche i piccoli difetti, per cui necessita di una certa abilità da parte del parrucchiere nella sua creazione.

Il pixie cut rasato o cortissimo è quello più apprezzato dalle donne che hanno davvero voglia di cambiare look in modo estremo. I capelli sono tagliati quasi a zero e prevedono solitamente maxi ciuffi da acconciare lateralmente o comunque molto volume sulla sommità della testa, per un hairstyle dal mood punk di grande impatto visivo. Il pixie non vuole mezze misure, rivelandosi uno dei tagli in assoluto più grintosi e femminili del mondo del capello.

Pixie cut per i capelli ricci

Il taglio per capelli ricci è scalato e dinamico in modo tale da metterne in evidenza il naturale movimento e la bellezza. Se hai capelli mossi o ricci, il pixie cut può essere la soluzione giusta per domarli! Realizza una frangetta molto corta da portare spettinata sulla fronte o pettina i tuoi capelli ricci in modo da creare volume sulla nuca, a mo’ di cresta, per un look al di fuori del comune ed incredibilmente chic.

Il taglio pixie cut lungo: i look più belli

Il pixie cut lungo è quello più adatto al viso tondo, specialmente se caratterizzato dalla presenza di elementi che lo incornicino alla perfezione. Il taglio con ciuffo dona molto al viso tondo, come il pixie cut con frangia. Un maxi ciuffo laterale, ad esempio, suggerisce l’impressione di un viso più allungato e snello. Queste dritte valgono anche per chi ha un viso ovale.

Il pixie cut lungo e asimmetrico sembra non passare mai di moda. Sono tantissime, infatti, le donne che optano per la realizzazione di un taglio con ciuffo lungo per sfoggiare un look femminile e molto seducente, abbinando al sex appeal la praticità del taglio corto. Il taglio lungo è perfetto per il viso quadrato che ha bisogno di essere addolcito nelle sue spigolosità.