Le idee da copiare per avere un aspetto estremamente cool, raffinato ma anche sbarazzino durante l’autunno inverno 2021-2022 sono davvero moltissime. Il caschetto scalato è un taglio di capelli classico che non ha mai subito contraccolpi nel corso degli anni ed è sempre rimasto di moda, c’è chi lo sceglie come taglio di capelli invernale per la sua versatilità e comodità. Per dargli più movimento l’ideale è optare per una scalatura o sfilatura, vediamo insieme quali sono i look più cool.

Caschetto scalato corto

Il caschetto, in inglese chiamato anche bob, può avere varie lunghezze: può essere cortissimo (sopra le orecchie), corto (poco sotto le orecchie) e anche medio (altezza del collo/spalle). Come dicevamo all’inizio si tratta di un taglio estremamente versatile che non prevede uno stravolgimento totale di look. È una tipologia di acconciatura molto richiesta da chi ha i capelli fini, poiché scalando il taglio, l’effetto è quello di dare volume a tutta la chioma, regalando quell’effetto “full” che raramente può riuscire a vedere sulla propria testa chi ha dei capelli sottili. Inoltre viene scelto anche da chi ha i capelli ricci o mossi, la scalatura definisce meglio il capello naturale e dona un aspetto sicuramente più ordinato. Il caschetto scalato corto può essere sfoggiato spettinato o con una piega liscia, in alternativa provate anche a dare un leggero movimento alle ciocche. Ecco alcune foto da cui prendere spunto.

Foto Instagram | dicas_de_cabeloscampinas

Foto Instagram | joeltorresstyle

Foto Instagram | ezmiabascom

Caschetto scalato lungo

Il caschetto scalato lungo è un taglio di capelli che ha conquistato sin da subito donne di tutte le età, dalle teenager alle over 50. Conosciuto anche come long bob, il caschetto scalato lungo consiste nell’avere le ciocche anteriori più lunghe rispetto alla parte posteriore, un taglio geometrico apprezzato anche dalle star internazionali. Il long bob si porta mosso, liscio, riccio e può essere di varie lunghezze, adattabile quindi a qualsiasi forma del viso. Le tendenze autunno inverno 2021-2022, però, lo vedono in versione super liscia.

Foto Instagram | juniorestevamhair

Foto Instagram | aheadhairmedia

Foto Instagram | helpgess

Caschetto scalato con frangia

Per completare il look si può scegliere tra un bel ciuffo da portare a lato oppure frangia, che sia lunga e piena o corta, come abbiamo già visto, i tagli di capelli con frangia sono in voga tra le star e dunque molto di moda per l’autunno inverno.

Foto Instagram | mopphair

L’idea in più? Una volta effettuato un taglio a caschetto scalato, magari con punte geometriche e giochi di contrasto tra ciuffi lunghi e corti, si può pensare di osare anche con il colore, sbizzarrendosi con punte fantasia oppure riflessi e punto luce, insomma, tutte le tecniche moderne di hairstyle che permettano di creare contrasti di tonalità e luminosità, aiutando a donare un volume complessivo all’acconciatura ancora maggiore.