Chioma piatta e lunghezze sottili, quanto è difficile gestire i capelli fini? Esistono diversi tagli di capelli per capelli fini che donano volume alla chioma e la rendono più corposa. Prima del taglio, però, siamo certe che i consigli preziosi che abbiamo raccolto per voi vi permetteranno di gestire al meglio i vostri capelli…

La riga centrale potrebbe creare un effetto piatto ancora più accentuato, quindi il primo step fondamentale che vi suggeriamo è di spostare la riga lateralmente. Sì, la riga laterale dona un leggero volume ai capelli nonostante siano fini e piatti! Basta giocarci nel modo giusto, scegliere il taglio perfetto, asciugarli con spazzola e phon e il gioco è fatto. Evitate tagli troppo scalati, utilizzate prodotti volumizzanti prima di asciugare i capelli e

Tagli corti per capelli fini

Primo fra tutti risalta il tanto amato pixie cut, il taglio di capelli corti perfetto per chi ha i capelli sottili. Questo tipo di acconciatura varia molto in base alla forma del viso e alla richiesta del cliente, quindi scegliete insieme al vostro parrucchiere di fiducia quale sia il taglio corto ideale per voi e procedete con il nuovo look da sfoggiare. Il pixie cut, oltre ad essere un taglio di tendenza da diversi anni, dona volume alla chioma specialmente se accompagnato da un ciuffo laterale.

In alternativa, per uno stile più ribelle, potreste anche scegliere di fare il cosiddetto taglio a scodella, ovvero il blow cut. Se avete i lineamenti del viso delicati, questo tipo di taglio renderà il vostro look ancora più glamour.

Tagli medi per capelli fini e piatti

Il taglio medio d’eccellenza per i capelli fini è il bob, conosciuto anche come caschetto. Questo taglio medio si sposa con tutte le forme del viso e può essere arricchito da una frangia scalata e aperta, in modo da ottenere un effetto più voluminoso sulla radice. Più difficile da gestire, invece, il caschetto paro con le punte arrotondate, un look vintage amato da tante beauty addicted che dona volume ai capelli. Se avete manualità e tempo di asciugare i capelli con spazzola e phon, allora potreste optare anche per questo tipo di taglio! Un’altra opzione di tendenza adatta alle donne di tutte l’età è il long bob, un taglio asimmetrico che, se asciugato nella giusta maniera, dona maggiore corposità ai capelli. Durante l’asciugatura potreste farvi aiutare da un prodotto volumizzante.

Per dare volume alla chioma anche il taglio scalato è una scelta da non sottovalutare. Uno dei tagli medi perfetto per chi ha i capelli fini è proprio il Calligraphy cut, una tecnica ispirata al taglio dei fiori, nata dalla mente del parrucchiere tedesco Frank Brormann. Il segreto per ottenere un effetto voluminoso è quello di utilizzare il rasoio da barbiere e tagliare le punte da un’angolazione precisa. Lo scopo di questo haircut famoso in tutto il mondo è ottenere, infatti, dei capelli corposi, movimentati, eliminando quindi l’effetto dei capelli piatti!

Per trovare la giusta ispirazione, vi invitiamo a sfogliare la gallery di immagini con tagli per capelli fini!