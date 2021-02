Elodie Di Patrizi meglio nota come Elodie è una delle cantanti italiane del momento. Nata a Roma nel 1990 e di origini francese-creole da parte di madre, ha raggiunto il successo partecipando alla trasmissione Amici di Maria Di Filippi nel 2015, dopo che qualche anno prima era stata scartata ai provini di Xfactor.

Da subito ha conquistato il pubblico grazie alla sua voce particolare e al suo stile inconfondibile: è dotata di una grande personalità che porta nella sua musica come nel suo beauty look.

Il 2020 è stato l’anno della consacrazione: ha partecipato a una seguitissima edizione del Festival di Sanremo portando la canzone Andromeda scritta da Mahmood, per poi accompagnare la nostra estate con diversi tormentoni. Tutto questo ha fatto sì che risultasse l’artista italiana più ascoltata del 2020 secondo Spotify.

Anche quest’anno si è confermata uno dei personaggi e degli artisti più interessanti non solo dal punto di vista musicale ma anche del glamour. Infatti, ha firmato un’esclusiva capsule collection in collaborazione con Sephora, che l’ha scelta per la sua prima collaborazione di questo tipo in Italia.

Nel corso del tempo il suo look si è evoluto arrivando a quello di oggi, molto sofisticato e cool. Scopriamo insieme i dettagli che la rendono così bella e interessante.

Il make-up di Elodie: occhi in primo piano

Elodie ha sempre preferito make-up piuttosto naturali e sui toni nude, concedendosi di tanto in tanto uno smokey eyes nero per esaltare i suoi bellissimi occhi, molto espressivi.

La svolta dal punto di vista dello stile del trucco è avvenuta con l’incontro di Mr Daniel Makeup, uno dei beauty guru italiani più conosciuti e apprezzati.

Grazie a questa collaborazione è nato il nuovo beauty look di Elodie, che ovviamente pone sempre l’accento sui suoi occhi verdi. Per rendere il suo sguardo ancora più profondo e magnetico, su di lei si punta principalmente a un gioco sui toni del marrone del bronzo ma anche del nero, sempre rigorosamente abbinato a ciglia finte a ventaglio posizionate solo nella parte più esterna dell’occhio, che ne sottolineano la forma leggermente allungata.

Le labbra sono sempre molto naturali.

Come lei stessa ha confessato nel video di presentazione della collezione che ha lanciato con Sephora, nella vita di tutti i giorni non ama truccarsi in maniera troppo vistosa quindi sceglie sempre colori tendenzialmente caldi o in nuance con la sua pelle. Questo suo gusto lo ritroviamo, per esempio, nella palette con le colorazioni da lei scelte: si alternano ombretti pop a naturali, che come ha spiegato, rappresentano a 360° la sua personalità.

Capelli: sempre diversi grazie a decolorazioni, tinte fluo ed extension

Elodie è sinonimo di capelli corti. Nel corso degli anni è stata piuttosto coerente da questo punto di vista, preferendo mantenere sempre un taglio corto col quale però ha saputo giocare in maniera sempre diversa.

Fino a qualche anno fa, durante per esempio la sua prima partecipazione a Sanremo, Elodie sfoggiava una bellissima chioma rosa, anticipando di qualche anno i trend.

Grande amante del pixie cut, nel tempo l’abbiamo vista interpretarlo in modi diversi, spesso optando per un colore biondo platino assolutamente cool, che su di lei, ovviamente, sta benissimo.

Durante l’ultimo Festival l’abbiamo vista con dei look particolarmente austeri, resi grazie a un makeup molto conturbante, gli outfit firmati Versace e anche ai capelli portati all’indietro con un effetto bagnato che richiama lo stile anni ’20. Tutto questo ha concorso a rendere il suo stile ancora più riconoscibile e glamour.

Sempre però alla ricerca di un nuovo stile è sempre pronta a divertirsi e a stupire con i suoi capelli, quest’estate l’abbiamo vista tornare al suo castano naturale e mostrarsi con delle bellissime treccine rese grazie a lunghe extension, perfette per la stagione.

Dopo il corto al festival del Cinema di Venezia dello scorso settembre, ultimamente abbiamo assistito all’ennesimo cambio di look della cantante. Infatti, l’occasione della campagna pubblicitaria per la collezione con Sephora, Elodie ha scelto delle extension di media lunghezza che le hanno permesso di avere un bellissimo bob lungo, che le rende ancora più dolci i suoi bellissimi lineamenti.

Quale sarà il suo prossimo taglio di capelli? Con quali effetti speciali Elodie ci stupirà a Sanremo 2021? Ancora presto per dirlo, per ora però possiamo trarre copiare il suo stile glam per trarre ispirazione ed esaltare la nostra bellezza.