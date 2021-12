Elodie dopo la fine della sua storia ci dà un taglio netto

La storia tra Elodie e Marracash è finita (sono rimasti in ottimi rapporti, lei è anche nella copertina del suo nuovo disco) e, come spesso accade in questi casi, i primi a “rimetterci” sono i capelli. La cantante romana ha fatto emergere di nuovo la sua vena trasformista e ha messo mano al look, stravolgendolo completamente per essere in prima fila nella tendenza più cool dell’inverno: il caschetto.

Quello scelto da Elodie è infatti un taglio medio che lei stessa ha definito selvaggio: riccio, scapigliato e dal carattere deciso. Proprio come lei!

Il caschetto wavy che ha scelto Elodie è un inno di rinascita

Il caschetto, lo sappiamo, è il taglio di questo 2021 che sta per terminare ma le previsioni lo danno per favorito anche il prossimo anno. Ovviamente, diciamo noi, visto che il bob cut è il più versatile e adattabile alla personalità di ognuna di noi.

La lunghezza scelta da Elodie è leggermente sopra le spalle, con una scalatura ai lati del viso che conferisce volume estremo alla chioma, anche grazie al riccio effetto permanente che sostiene con leggerezza il taglio dall’anima ribelle. La combo con il colore scuro, un castano caldissimo e super luminoso, è semplicemente perfetto.

Niente colori shocking, niente pixie cut, treccine o extension lunghissime: questa volta la regina del rinnovamento si concede un taglio di capelli inedito, romantico e rock.