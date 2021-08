Il caschetto mosso è di grande tendenza per l’autunno inverno. Sono tante le star che, ormai da diverso tempo, scelgono di sfoggiare questo tipo di hairstyle tra i tanti tagli di capelli in voga, sbizzarrendosi con tagli dalle caratteristiche diverse a seconda dei propri lineamenti o della texture dei propri capelli. Il caschetto mosso scalato è il più richiesto, ma non mancano spunti interessanti anche per chi preferisce un semplice bob mosso pari. Molte donne amano il caschetto mosso, ma qual è il look più bello e trendy?

Caschetto mosso lungo

Il caschetto mosso lungo è un ottimo look da copiare per l’autunno inverno 2022. Questo taglio sarà di tendenza e sarà possibile scegliere la lunghezza in base ai propri gusti e alla forma del viso. Un capello mosso, inoltre, è più facile da gestire specialmente se vengono utilizzati dei buoni prodotti pre e post asciugatura. Per un taglio pari il risultato sarà più morbido, se desiderate un wavy ben definito sarà l’ideale ricorrere ad un caschetto lungo mosso scalato. Il caschetto lungo, inoltre, nonostante sia mosso può essere arricchito da un maxi ciuffo laterale o una frangia para e sfilata. Ecco alcune idee da cui prendere spunto…

Foto Instagram | rafaelbertolucci1

Caschetto mosso corto

Così come il taglio pixie cut, anche il caschetto occupa un posto speciale nel cuore delle amanti dei capelli corti. Anche conosciuto come bob mosso corto, questo tipo di carrè non supera solitamente l’altezza delle orecchie e conferisce al look un mood molto sensuale e chic. Esistono tante tipologie di taglio diverse, da scegliere tenendo conto delle proprie caratteristiche. Ad esempio, il caschetto corto con frangia è molto gettonato, specialmente tra chi vuole coprire e camuffare una frangia importante. Anche il taglio corto è perfetto sia in versione pari che scalata.

Foto Instagram | chrisjones_hair

Caschetto mosso scalato

Come il taglio wob lungo, il taglio lungo scalato mosso è di tendenza e dona davvero a tutte le donne. È difficile, infatti, trovare un particolare tipo di viso che non risulti valorizzato da questo genere di haircut. Nello specifico, è bene sottolineare che il taglio a caschetto scalato mosso è perfetto per i capelli ricci e per le donne che hanno un viso tondo, che necessita di essere sfinato. Un taglio corto come il caschetto si rivela l’ideale per enfatizzare il movimento e il dinamismo dei capelli mossi per natura.