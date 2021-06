Oggi vi mostriamo quali saranno i look più gettonati per la bella stagione, le tendenze capelli dell’estate 2021 sono sempre più cool e ribelli. Dalle tecniche di schiariture per dare luce al volto, ai tagli corti di tendenza da portare spettinati e mossi. Sicuramente il taglio lungo è un classico che non passa mai di moda, ma sarà assolutamente out nelle versioni piatte e pari mentre sarà ancora un must se molto sfilato e ricco di volume e movimento. In alternativa, provate a realizzare una delle acconciature più in voga dell’estate, dalla coda bassa alle bubble braids.

Il face framing, la tecnica di schiaritura di tendenza

Le schiariture non passano mai di moda, anzi sembrerebbero essere uno dei trattamenti più richiesti nei saloni di parrucchieri nel periodo estivo. Mettete da parte le classiche schiariture perché il protagonista di stagione è senza dubbio il Face framing: è una tecnica di countouring che dona al look un tocco di stile in più, illumina il volto e rende il colore dei capelli più luminoso.

Foto Instagram | @ciarohair

Il taglio bob, protagonista dell’estate

Nella lunghezza media le tendenze in fatto di capelli per l’estate saranno due, molto diverse tra loro ma entrambe decisamente molto interessanti. Il classico bob pari da portare sia con messa in piega mossa che liscia, e il bob asimmetrico con riga laterale. Il caschetto corto è il taglio perfetto per l’estate per chi vuole tagliare ma senza esagerare. Con questo tipo di taglio di capelli optate per tonalità di tendenza, dal biondo chiaro al castano scuro.

Pixie cut, il taglio corto di tendenza

I capelli corti saranno di gran moda anche nell’estate 2021, il classico taglio pixie andrà fortissimo anche nella bella stagione! Uno dei tagli corti più in voga per chi desidera sfoggiare look spettinati e pratici da asciugare.

foto @nothingbutpixies

Frangia anche in estate

Osare, osare e ancora osare. Ebbene sì, la frangia che è sempre stata bocciata nel periodo estivo, per quest’estate è tra le tendenze più chic. Frangia laterale, cortissima o sfilata, scegliete il tipo di frangia in base al vostro viso e al taglio di capelli.

Ricci naturali

Il riccio naturale è uno dei look di tendenza per l’estate 2021. Se avete una folta chioma riccia, non potete assolutamente non prendervene cura. Infatti, tra le tendenze del momento non passa inosservato il look riccio naturale ben curato e definito. Come seguire questa tendenza? Per ottenere un riccio perfetto, dovete partire dal giusto taglio di capelli che il vostro parrucchiere di fiducia vi consiglierà. Dopodiché, adottate un metodo di asciugatura ideale per il vostro riccio e il gioco è fatto!

Foto @Paolaturani

Volume ai capelli con il taglio shag

Un tuffo nel passato con i tagli di tendenza per l’estate 2021: il shag è il taglio ideale per chi vuole dare volume ai capelli e sfoggiare un look sbarazzino, da asciugare al sole ed evitare la messa in piega con le alte temperature. Perfetto anche per chi vuole osare con la frangia, lo shag è uno dei tagli più cool per donne di tutte le età. Se asciugato in stile messy il risultato finale sarà ancora più trendy.

Foto @celinedwit