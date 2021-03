Dopo il successo a Sanremo, Elodie taglia un altro importante traguardo: è la prima donna a conquistare la copertina del magazine maschile Icon. Per il suo debutto su Icon, la cantante ha esibito un nuovo taglio di capelli, un pixie cut sfilato effetto bagnato, che valorizza il suo sguardo intenso.

Il cambio look di Elodie dopo l’esperienza a Sanremo

Dopo aver esibito raccolti tiratissimi e una maxi coda di cavallo sul palco dell’Ariston, Elodie sperimenta una nuova visione di sé stessa. “Non è irrequietezza. È curiosità, esplorazione. Essere tutte le donne del mondo, restando me stessa“, scrive la cantante a corredo della foto pubblicata su Instagram, che la ritrae in bianco e nero mentre si taglia da sola i capelli. Insomma, conclusa l’esperienza sanremese, è tempo di cambiare. Ed è proprio il suo desiderio di sperimentare, giocare, esplorare a fare di Elodie una delle artiste più poliedriche e camaleontiche della scena musicale contemporanea. “È bello ispirarsi a donne che hanno fatto grandi cose in questo Paese dal punto di vista artistico. Io ci tengo particolarmente e sto cercando di farlo, ovviamente con le mie potenzialità, le mie debolezze e i miei punti di forza“, ha raccontato Elodie nell’intervista su Icon.

Cambio hair look: Elodie sceglie il pixie cut effetto bagnato

Inutile dire quanto i cambi look di Elodie siano sempre azzeccatissimi! Questa volta ha puntato su un pixie cut effetto bagnato, un taglio che la cantante ama molto e ha già scelto in passato. L’effetto è spettinato e i ciuffi le cadono selvaggi sulla fronte.

Per il servizio di Icon, realizzato dal fotografo Giampaolo Sgura, Elodie si è affidata a Versace, la sua maison preferita, con un completo gessato leggermente over size, scuro, ma con le righe leggermente glitterate. I sandali dal tacco vertiginoso aggiungono un tocco femminile al look androgino scelto dalla cantante.