In quest’anno molto particolare, e soprattutto in questi ultimi mesi, di una cosa possiamo essere certe: i saloni di parrucchieri sono aperti! Un cambio di capelli è quello che ci vuole e non mancano le tendenze per capelli castani da provare per questo inverno 2021. Gli hair stylist si stanno orientando verso un look naturale.

Ma attenzione, naturale non significa noioso, però, e i parrucchieri stanno facendo gli straordinari per trovare nuove tecniche per mantenere le cose interessanti. Perché chiedere dei normalissimi riflessi dorati quando potete dire caramello?

Ecco le migliori tendenze di capelli castani da provare per tutto il 2021, che potete screenshottare per il vostro prossimo appuntamento.

Tendenze capelli castano scuro per l’inverno 2021

Castano cioccolato

Foto Getty Images | Roy Rochlin

Anche le brune naturali possono prendere spunto da Priyanka Chopra, che ha colorato i suoi ricchi capelli castani con una tonalità di cioccolato.

Capelli cioccolato fondente

Foto Getty Images | Monica Schipper

Le brune sono misteriose e sensuali. Chiunque può portare questo colore purché il livello di tonalità, sia più caldo o più freddo, siano adatti alla carnagione. Questa tonalità più fresca, ad esempio, funziona alla grande con la pelle olivastra come quella di Katy Holmes.

Capelli castano mogano

Foto Getty Images | Max Mumby

Questo colore ha una profonda base di mogano e vortici di riflessi ambrati. Questo è un ottimo modo per dare profondità e arricchire il colore per il freddo che ci aspetta offrendo un tocco di calore.

Castano caramello

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Per le brune, il 2020 è tutta una questione di tridimensionalità. Il caramello è un bel modo per aggiungere un po’ di luminosità senza diventare bionde. Per ottenere questa tonalità, l’ideale è il contouring. L’ideale sarebbe chiedere al vostro parrucchiere di mantenere i punti più chiari intorno al viso e scintille di ciocche più luminose su tutte le estremità.

Tendenze capelli castano chiaro per l’inverno

Castano cannella

Foto Getty Images | Max Mumby

Se avete una base castana chiara, potete optare per un look regale con un bel castano cannella, come la duchessa Kate Middleton.

Castano “illuminato”

Foto Shutterstock | MillaF

Chiedete un look dall’aspetto naturale per i vostri capelli, partendo dalla radice, con qualche ciocca chiara in più all’estremità.

Capelli castani con riflessi chiari

Foto Shutterstock | EmmaMacdonald

Basta scuri alla radice e chiari alle punte, ora la nuova tecnica da copiare per i capelli castani è la “tweed hair” (perché ricordano le trame del tessuto), riflessi essenzialmente sottili distribuiti uniformemente. Un contrasto non ‘esagerato’.

Look esagerati da star per capelli castani

Sì, le tendenze per il 2021 prevedono capelli estremamente naturali, ma nel caso non foste proprio convinte, ecco altri look capelli castani eccentrici da copiare direttamente dalle star!

Ciuffi biondo platino

Foto Getty Images | Rich Fury

Portiamo i contrasti alla loro massima espressione con Dua Lipa! Il suo stile iconico prevede due chiome biondissime accanto al viso, e capelli castani che ricoprono il resto della testa.

Castano scuro con punte rosse

Questo è definitivamente il modo perfetto per aggiungere un colore brillante al vostro look senza dover tingere l’intera testa.