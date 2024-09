Bayalage caramello, a chi sta bene il trend dell’autunno inverno

È tempo di cambiamenti, con l’arrivo dell’autunno inverno un restauro alla propria chioma è assolutamente da fare. Oltre a rimettere in sesto la salute delle lunghezze, che potrebbero essersi rovinate con il sole e il mare, potresti prendere in considerazione l’idea di cambiare completamente look e puntare ad un balayage caramello. A chi sta bene e perché potrebbe rientrare nei tuoi interessi?

La tecnica del balayage è ancora oggi molto ricercata, questo perché ti permette di ottenere una sfumatura di colori e dare la giusta luminosità alla chioma.

Il color caramello si declina in un balayage luminoso perfetto per l’autunno inverno

La tecnica prevede un mix di riflessi effettuati a mano libera dall’hairstylist di fiducia, così da ottenere un mix di riflessi e luminosità su tutte le lunghezze. Un gioco di colori davvero molto bello, ecco perché se non hai intenzione di stravolgere il look, questo potrebbe essere un buon compromesso.

Il balayage è consigliato a chi ha una chioma lunga o comunque media, il gioco di colori parte da metà lunghezze e termina proprio sulle punte. La base, quindi, non si tocca e rimane invariata. Il balayage può essere effettuato per dare più luce al proprio colore naturale o per ottenere una delle nuance di tendenza, come il color caramello.

Il trend dell’autunno inverno è consigliato a chi desidera ottenere un effetto luminoso alla chioma molto naturale, la schiaritura infatti somiglia molto a quella ottenuta grazie all’esposizione dei raggi solari durante il periodo estivo. Dalle tonalità calde e avvolgenti, partire da una base castana ti permetterà di dare più movimento alle lunghezze; una base scura, invece, creerà un contrasto di nuance che apprezzerai specialmente con una piega mossa.

Il caramello è un colore molto versatile, nonostante abbia i riflessi caldi si adatta perfettamente su qualsiasi tipo di base di partenza. Potrebbe non star bene a chi parte da una base scurissima, come il nero, o chi ha un biondo naturale freddo e troppo acceso. In questo caso potresti provare uno shatush castano che mette in risalto il tuo colore naturale!

Nel caso in cui tu abbia desiderio di sfoggiare questa nuance di sfumature è importante confrontarsi col proprio parrucchiere di fiducia. Lui saprà sicuramente consigliarti un’alternativa o una tecnica simile che ti consentirà di raggiungere l’obiettivo desiderato in poco tempo e rispettando il capello.