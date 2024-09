Capelli color caramello, la tendenza dell’autunno di cui ti innamorerai

Una tendenza che sta prendendo sempre più piede nel mondo dell’hairstyling, i capelli color caramello sono sempre più richiesti nei saloni di bellezza. A chi stanno bene, però, i capelli di questa tonalità e perché potrebbero diventare il tuo colore preferito per i tuoi look autunnali?

Il color caramello si declina in tantissime sfumature, dal ramato scuro al miele e il dorato, è possibile ottenere riflessi caldi o freddi a seconda della base da cui si parte. Ecco cosa dicono gli hairstylist riguardo la nuance più richiesta del momento!

La tendenza dei capelli color caramello

Nonostante il protagonista assoluto della prossima stagione sembrerebbe essere il biondo miele, le tonalità come il caramello, il dorato e rosso rame troveranno comunque un posto tra le tendenze dell’autunno 2024.

Il caramello è un colore molto richiesto perché luminoso e avvolgente, la nuance perfetta da sfoggiare nel cambio di stagione.

Se parti da una base bionda dorata o ramata oppure da un castano chiaro, sicuramente il risultato finale sarà ancora più eccezionale. Chi ha una base fortemente scura potrebbe non ottenere l’effetto desiderato, se prima viene effettuata una schiaritura del colore base sarà possibile raggiungere la nuance ricercata.

Sarà comunque il parrucchiere a stabilire la modalità e la sfumatura da poter ottenere in base alle richieste della cliente.

Il color caramello, quindi, si adatta ad ogni tipo di capello e sfumatura. Sta bene a tutte e può essere sfoggiato su capelli corti, medi o lunghi. La chioma più gettonata è il mosso, così da mettere in risalto i vari giochi di colore.

Il caramello miele, ad esempio, è perfetto per chi desidera mettere in risalto la folta chioma lunga e mossa con ciocche più chiare rispetto alle altre. Per un effetto più naturale e meno luminoso, invece, puoi optare per un caramello mixato al nocciola, due sfumature che se messe insieme danno vita ad una tonalità incredibilmente armoniosa.

La base dei capelli gioca un ruolo fondamentale, quindi è sempre meglio chiedere il parere all’esperto e soprattutto lasciarsi consigliare da lui il lavoro più idoneo per te!

Dopo aver effettuato la colorazione è importante prendersi cura dei propri capelli con una beauty routine ad hoc composta da maschere da effettuare almeno una volta a settimana, un conditioner idratante e uno shampoo delicato e lenitivo per la cute. Non dimenticare il termoprotettore per proteggere i tuoi capelli dal calore del phon e della piastra durante il periodo autunnale e invernale!