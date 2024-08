Biondo di tendenza, la nuance più in voga per il prossimo autunno

Le tendenze in fatto di capelli parlano chiaro: il biondo tornerà protagonista a partire dalla fine dell’estate. L’autunno vedrà nuove nuances accompagnate da sfumature più calde o più fredde, a seconda del risultato desiderato e dalla base da cui si parte.

Di tendenza ci sarà una nuance in particolare che fino ad ora era stata messa un po’ da parte: il biondo. I colori più in voga fino ad ora sono stati senza dubbio quelli più scuri, nocciola com il cioccolato, e i colori più vivaci per rendere i look estivi decisamente più eccentrici!

Quale sarà il biondo di tendenza per il prossimo autunno? Secondo alcuni hairstylist il biondo più richiesto dalle donne di tutte le età sarà proprio lui. Ecco quale sarà la nuance su cui puntare!

Il biondo di tendenza per il prossimo autunno che piacerà a tutte

La stagione calda ha fatto da sfondo a tantissime nuance differenti, per l’autunno potrebbero salire le richieste del biondo effetto naturale. Chi parte da una base chiara, castana o bionda che sia, è sicuramente molto più avvantaggiato rispetto a chi parte da una base scura, specialmente se colorata.

Il biondo di tendenza per l’autunno sarà proprio il biondo miele, una colorazione calda e intensa da poter personalizzare in base ai propri gusti e ai propri riflessi naturali. Il biondo miele sta bene a tutte, motivo per cui è la nuance più scelta dalle star di tutto il mondo.

Un colore che ti permetterà di donare luce ai tuoi look autunnali, se desideri qualcosa di nuovo potresti chiedere al tuo parrucchiere di fiducia un gioco di colori tra le varie sfumature di biondo, lasciando in risalto il biondo miele.

Oltre ad essere uno dei colori che sta bene a tutte le età, è anche un modo per fare un cambiamento radicale sulla propria chioma. Se fino ad ora hai privilegiato tonalità più scure e fredde e non hai mai avuto il coraggio di fare il biondo, nonostante sia sempre stato un tuo grande desiderio, il cosiddetto nectar blonde potrebbe essere un buon compromesso.

Lasciati consigliare dal tuo hairstylist, inoltre devi sapere che questo tipo di nuance sta bene sui capelli corti, medi e lunghi. Ideale da portare liscio, ma anche mosso o riccio, è una colorazione versatile che si adatta ad ogni tipo di capello e acconciatura!