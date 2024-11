Sfumature capelli castani, le tendenze del momento tra miele, caramello, nocciola e cioccolato

La parola d’ordine per quanto riguarda le tendenze capelli castani per l’inverno 2021/22 è “naturale”. Ecco tutti i colori di castano, con tantissime sfumature che vi faranno innamorare. Scopriamo i look da copiare per la stagione fredda in arrivo, con qualche sorpresa!

Quali sono le tendenze che riguardano le sfumature dei capelli castani? Chi desidera cambiare look senza stravolgere la propria chioma può optare per un cambio di colore capelli tono su tono che mira a esaltare i riflessi del capello color castano.

Ogni mese gli hair stylist propongono sfumature e colorazioni in grado di dare nuova vitalità anche ai capelli più spenti, per questo vi sveliamo di seguito tutte le tendenze per capelli castani da provare subito per avere un look naturale e meraviglioso. Ma attenzione, naturale non significa noioso!

Ecco le tendenze delle sfumature di capelli castani da provare subito, salvate l’articolo così potrete mostrare le immagini al vostro parrucchiere al vostro prossimo appuntamento!

Tendenze capelli castani, le sfumature più amate del momento

Sicuramente il castano è una tonalità di capelli tra i più comuni, certo, ma c’è un motivo per cui il castano scuro è anche considerato il più versatile!

Dalle splendide tonalità mogano al castano caramello ai toni più scuri come il cioccolato, i capelli castani sono davvero bellissimi e possono essere impreziositi, indipendentemente dal tono della pelle o dalla lunghezza della chioma. Queste tonalità sono perfette per capelli lunghi o corti, ricci o lisci!

Castano cioccolato

Le brune sono misteriose e sensuali. Chiunque può portare questo colore, noto anche come castano scuro, purché il livello di tonalità, più caldo o più freddo, sia adatto alla carnagione. Il castano cioccolato, ad esempio, funziona alla grande con la pelle olivastra.

Capelli castano mogano

Questo colore ha una profonda base di mogano e vortici di riflessi ambrati. Questo è un ottimo modo per dare profondità e arricchire il colore per il freddo che ci aspetta offrendo un tocco di calore.

Castano caramello

Per le brune il caramello è un bel modo per aggiungere un po’ di luminosità senza diventare bionde. Per ottenere questa tonalità, l’ideale è il contouring naturale. Potete chiedere al vostro parrucchiere di mantenere i punti più chiari intorno al viso e scintille di ciocche più luminose su tutte le estremità.

Castano freddo

Il castano freddo è tra le tendenze del momento, vale la pena scoprire a chi sta bene, allora leggete anche il nostro approfondimento.

Tendenze capelli castano chiaro

Il castano nella sua tonalità più chiara consente di spaziare con riflessi meravigliosi che sembrano pitturati da un artista. I look sono davvero infiniti. Dalle tonalità marroncine e nocciola vellutate ai riflessi solari del miele e del balayage caramello, queste sfumature di capelli castani chiari non passano mai di moda.

La novità: basta scuri alla radice e chiari alle punte, ora la nuova tecnica da copiare per i capelli castani è la “tweed hair” (perché ricordano le trame del tessuto), riflessi essenzialmente sottili distribuiti uniformemente. Un contrasto non ‘esagerato’. Ma per chi vuole osare può invece portare i contrasti alla loro massima espressione, ad esempio colorando le punte di biondo platino o di rosso accesso. Questo è definitivamente il modo perfetto per aggiungere un colore brillante al vostro look senza dover tingere l’intera testa.