Come ottenere un contouring naturale in modo facile: tre tecniche

Il contouring è una delle tecniche più utilizzate per il make up, ne esistono di diversi tipi, più facili e più complessi

Il contouring è senza ombra di dubbio una delle tecniche più utilizzate attualmente per il make-up, usata anche dai principianti, consiste nell’utilizzo di determinati prodotti seguendo però uno schema preciso. Se fatto bene aiuterà a scolpire la struttura del viso e soprattutto a definire perfettamente i lineamenti, valorizzandoli, ottenendo praticamente un effetto lifting naturale.

Ci sono tanti metodi di contouring da seguire, come il metodo naturale seguito da Jennifer Lopez o qualcosa per ottenere un effetto ancora più definito. Quello che va per la maggiore è sicuramente il naturale, perché darà un effetto davvero soprendente, evitando quel mascherone che copre il viso e l’appesantisce.

Come effettuare un contouring in modo naturale, le varie tecniche da seguire

E’ importante sapere che i prodotti andranno stesi in modo diverso a seconda del tipo di viso su cui si stanno applicando. Ma cosa serve per effettuare un contouring naturale? Chiaramente una palette di trucchi, che abbia sia prodotti scuri che chiari per ottenere quel gioco di ombre e luci fondamentale alla buona riuscita della tecnica. Poi servirà un correttore, un fondotinta che sia di due tonalità più scure della propria pelle e la cipria illuminante.

Per stendere i prodotti, invece, serviranno un pennello piccolo, uno angolato e uno che servirà a sfumare. Dopo essersi assicurati di avere tutto l’occorrente, si può iniziare. Come prima cosa si deve fare una corretta skincare del viso poi si potrà procedere a mettere il fondotinta che si usa di solito. Ci si potrà dedicare alle zone d’ombra, applicando i colori più scuri sotto zigomi, fronte, naso e mascella, mentre quelli più luminosi sul ponte del naso, sotto gli occhi, al centro della fronte e sul mento.

Per ottenere quell’effetto di contouring naturale si dovranno sfumare bene i prodotti sul viso, aiutandosi con un pennello morbido. Una volta finito si potrà fissare tutto con la cipria e terminare il make up con un po’ di blush sulle guance. Per fortuna esistono moltissimi tutorial che spiegano precisamente come effettuare questa tecnica.

Ambra Jess in questo filmato spiega perfettamente come effettuare un contouring naturale al viso e al naso. Basterà seguire tutti i passaggi che spiega dettagliatamente per ottenere un risultato perfetto.

C’è poi il filmato di Marianna Zambenedetti che spiega nel dettaglio i singoli passaggi da seguire, lo fa in un modo molto accurato, per ottenere un contouring il più possibile naturale.

E infine c’è il filmato di Jessica Pezzella che aiuta a creare la base perfetta per delineare e valorizzare i lineamenti del volto.

Esistono diverse tecniche di contouring, alcune differiscono in base alla tipologia di viso. La cosa importante è trovare quella che più si confà alla propria fisionomia e farla propria, così ottenere un risultato naturale sarà un vero gioco da ragazzi.