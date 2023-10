Makeup viso, il tutorial di Jennifer Lopez per una base perfetta: contouring leggero e pelle luminosa, sta bene a tutte

Il contouring di Jennifer Lopez è subito diventato virale. La cantante utilizza una tecnica infallibile per un effetto wow.

La rinomata pop star non smette mai di far parlare di sé. Questa volta tutti gli occhi sono puntati su un filmato che la Lopez ha condiviso sul suo seguitissimo profilo social. Qui la cantante e attrice americana vanta un pubblico non da poco, composto da tantissimi fan che la seguono da ogni parte del mondo. Proprio i suoi followers non hanno potuto fare a meno di notare il recente video pubblicato da JLo, che svela uno dei suoi segreti bellezza. Di che cosa si tratta?

Il filmato in questione si trova sui social e, per la precisione, su Instagram. Qui Jennifer Lopez è una vera e propria star, grazie non solo alle foto ma anche ai video che sempre più spesso pubblica. Tra eventi di lavoro e momenti di tempo libero, la pop star a stelle e strisce condivide con il suo pubblico anche alcuni trucchi e segreti di bellezza.

Proprio di recente la Lopez ha pubblicato un video nel quale mostra ai suoi fan una tecnica a dir poco incredibile per eseguire il contouring. Step fondamentale per un buon make up che si rispetti, il contouring consiste nello scolpire il viso attraverso l’ombreggiatura di alcune zone del volto. Sebbene in commercio esistano tanti prodotti per il contouring, JLo utilizza una tecnica a dir poco innovativa che è piaciuta parecchio alle fan. Di che cosa si tratta?

Jennifer Lopez, tutti i segreti del suo contouring pazzesco

Come si vede nel filmato, dove JLo si mostra senza trucco, la pop star esegue pochi e semplici gesti per una base viso perfetta e duratura. La prima cosa che la cantante fa è idratare la pelle del viso con una crema apposita. Nonostante i 54 anni di età, l’artista non mostra nessun segno del tempo che passa, per merito delle attenzioni e delle cure che riserva alla sua pelle. Dopo aver applicato la crema sul viso e nel contrino occhi, la Lopez passa al contorno vero e proprio.

La tecnica di JLo consiste nell’utilizzare un prodotto in crema, di un tono leggermente più scuro rispetto a quello del proprio incarnato. La cantante posiziona il prodotto con dei piccoli puntini sulla parte alta della fronte, degli zigomi e intorno alla mandibola. Poi passa ad un illuminante, anch’esso in crema, che applica nelle zone che vuole maggiormente evidenziare (naso, arcata sopracciliare e arco di cupido). Una volta realizzati tutti i puntini, la Lopez spalma tutto con le mani, per un effetto wow.