Castano freddo, sta bene a tutte? Cosa dicono gli hairstylist

Il castano con i riflessi freddi è sempre più richiesto nei saloni dei parrucchieri. Sta bene a tutte o è meglio optare per un riflesso caldo in base al tipo di carnagione? Chi desidera cambiare colore e osare con una nuance di tendenza senza esagerare, potrebbe optare per un castano intenso dai riflessi decisi.

Quale carnagione sta bene con il castano dai riflessi freddi? Ecco cosa dicono gli hairstylist riguardo la nuance più in voga dell’autunno inverno!

Il castano dai riflessi freddi a chi sta bene? Come scegliere il riflesso giusto in base all’incarnato

Il castano, dal cioccolato al caramello, è una delle tonalità più richieste dalle donne di tutte le età in questo periodo. Una nuance di tendenza per l’autunno inverno, sfoggiare la chioma castana ti permette di vantare un look elegante e raffinato.

Come per ogni colore, anche il castano può essere scelto in tantissime sfumature diverse. Oltre a capire quale tipo di nuance prediligere per i propri capelli, è importante valutare il finish finale: se optare per un colore caldo oppure per un riflesso freddo.

A chi stanno bene i riflessi freddi? In base all’incarnato l’effetto finale potrebbe variare. Chi ha una carnagione dorata sicuramente dovrebbe evitare le sfumature fredde, andando ad optare quindi per un tono caldo come il miele e il caramello. Anche la carnagione ambrata dovrebbe privilegiare tutte quelle tonalità luminose ma calde, come un castano scuro dai riflessi ramati.

Il castano con i riflessi freddi, quindi, a chi sta bene? Uno degli incarnati che si può permettere questo tipo di nuance è la carnagione di porcellana. La pelle chiara con i capelli scuri dai toni freddi permette di valorizzare il look tanto da risultare molto più luminoso e avvolgente.

La pelle chiara, quindi, dal sottotono freddo, è l’ideale per il castano dai riflessi freddi. Una delle nuance più in voga dell’autunno inverno è il castano cenere, perfetto per una chioma intensa e decisa e allo stesso tempo raffinata ed elegante.

Nel caso in cui tu abbia dei dubbi sul tuo tipo di sottotono o incarnato, è importante farsi consigliare dal proprio hairstylist di fiducia oppure richiedere direttamente una seduta di armocromia. L’esperta saprà dirti quali colori indossare per mettere in risalto il tuo incarnato e soprattutto che tipo di tonalità privilegiare sulla chioma e sul make up.