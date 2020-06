I capelli a caschetto sono di grande tendenza, sono i più versatili e stanno bene a tutte le donne. Gli spunti a cui potersi ispirare per un nuovo taglio di capelli sono differenti: dal caschetto corto al caschetto asimmetrico, dalla piega liscia a quella mossa, non c’è che l’imbarazzo della scelta per sfoggiare con stile il caschetto. Scopriamo insieme i tagli di capelli a caschetto, dal più lungo al più corto, i consigli su come asciugarli e le acconciature più belle!

Capelli a caschetto lungo: i look più chic

Il taglio a caschetto medio lungo è elegante e stiloso ed è molto diffuso tra le amanti delle mezze misure. Anche noto come long bob, questo taglio di capelli è molto apprezzato dalle star e sta avendo un incredibile successo tra le beauty addicted ormai da diversi anni. Questa tendenza sembra proprio destinata a non tramontare e, d’altra parte, non c’è da stupirsi: il long bob, liscio o mosso, sta bene a chiunque. Anche il caschetto con frangia può essere valorizzato da una scalatura che dona movimento e leggerezza alla folta chioma! Sfoglia la gallery per trovare tante idee sui tagli caschetto!

Capelli a caschetto corti: mossi o lisci?

Tra le tante varianti sul tema tra cui è possibile scegliere, il caschetto corto con frangia è sicuramente il più chic. Specialmente se si hanno i capelli lisci e facili da mettere in piega, il caschetto alla francese è la scelta adatta per sfoggiare un taglio di capelli corto molto elegante e raffinato. Anche i capelli mossi a caschetto sono di tendenza: optate per un taglio corto dietro e lungo davanti, un haircut perfetto per tutte le stagioni! Il caschetto mosso con ciuffo è quello più glamour, specialmente se il ciuffo è molto consistente e portato lateralmente per incorniciare al meglio il viso.

Capelli scalati: a chi sta bene il caschetto?

Il caschetto corto scalato asimmetrico è quello più in voga, complici anche le tantissime celebrities che nel corso degli anni hanno fatto proprio questo taglio di capelli così particolare. Per le amanti delle mezze misure, suggeriamo invece il caschetto medio asimmetrico, elegante e raffinato, specialmente se completato da un maxi ciuffo laterale; anche il caschetto asimmetrico con frangia è di grande tendenza e si adatta bene a qualsiasi tipo di viso. Questo haircut dinamico e versatile è perfetto anche per le donne mature e si addice allo stesso modo ad un viso spigoloso così come a un viso tondo. Ecco le foto sui tagli di capelli a caschetto scalato e con frangia che abbiamo raccolto per voi.

Come asciugare i capelli corti a caschetto: le acconciature più belle

Il caschetto è uno tipo di taglio per capelli che richiede le giuste attenzioni. Quindi, l’asciugatura è un passaggio fondamentale da non sottovalutare! Aiutatevi sempre con la spazzola tonda, specialmente in caso di capelli lisci e fini, in modo da dargli il giusto volume e girare le punte verso l’interno. In caso di capelli mossi o ricci, invece, optate per prodotti di styling specifici e asciugate con l’aiuto di un diffusore. Se lasciate asciugare al naturale le lunghezze, definite i boccoli o i ricci con la piastra. Se siete alla ricerca di acconciature per il caschetto, abbiamo selezionato per voi alcune idee. Un long bob può essere raccolto in un morbido chignon, ideale per eventi importanti e appuntamenti raffinati; il discorso cambia per un caschetto corto, difficile da raccogliere, quindi optate per accessori di tendenza come fermagli, fasce e cerchietti.