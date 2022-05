Jlo cambia colore: il suo biondo cenere super classy è già un must di stagione

Se è vero che al Lunedì corrisponda universalmente un dato mood, qualcuno sembra sopravvivergli indenne, anzi, alla grande: aria di cambiamenti per la nostra Jlo, la cui settimana ormai giunta all’epilogo ha avuto il migliore degli esordi grazie ad una rigenerante (in tutti i sensi) seduta dall’hairstylist di fiducia, Andrew Fitzsimons. È proprio al suddetto che vanno cantate le lodi per il nuovo, pazzesco look dell’artista, un cambio piuttosto radicale in termini di colore ma che le ha conferito -come se ce ne fosse bisogno- rinnovata freschezza. Freschezza che, ovviamente, è già divenuta tendenza.

Addio Foilayage! Si tratta di un biondo scuro freddo, cenere per dirla tutta, che ben si discosta da quello caldo dai toni caramello mantenuto da tempo dalla queen del pop: c’è chi lo ha definito “mushroom brown“, un castano dai riflessi cinerei caratterizzato da schiariture color vaniglia ad illuminare viso e lunghezze, secondo l’oramai popolarissima tecnica Balayage. Il tutto realizzato su fluenti capelli lunghi, anzi lunghissimi. L’effetto finale? Magistralmente soffuso, raffinato, very classy.

Chiaramente ne è seguita la celere divulgazione della notizia bomba tramite post via Instagram, con la star che ancora occupava la sua seduta al salone, e conseguente ovazione dei followers. Risultato: l’inevitabile ascensione del biondo più desiderato del web verso la vetta delle tendenze capelli,

Ma vogliamo dirvi di più: non solo il nuovo colore di Jlo è terribilmente di tendenza, ma la sua caratteristica tridimensionalità costituisce il perfetto escamotage per chi intende iniziare a camuffare i primi capelli grigi, proprio grazie al sottotono freddo dominante.

La chioma avrà bisogno poi di una certa manutenzione, come di consueto d’altronde, mediante prodotti anti-giallo che possano conservarne la luce fredda. Ed ecco che, ancora una volta, Jennifer Lopez sfodera un altro impeccabile look a generare l’ossessione collettiva.

Che dire? Attendiamo il nuovo documentario Netflix come il Natale!