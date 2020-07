Jennifer Lopez: i look più belli di sempre

1 di 8

Foto Getty Images | Michael Loccisano

Jennifer Lopez spegne 51 candeline, ed è più bella che mai. Cantante e ballerina, attrice e imprenditrice, JLo si è sempre proficuamente impegnata nel mondo dello spettacolo e ci ha regalato grandissime emozioni. La sua brillante carriera l’ha portata ad essere una delle donne più amate – e più invidiate – di tutti i tempi. E per festeggiare il suo compleanno, vogliamo ricordare i 7 look più iconici della Fashion Icon of the Year 2019 (un riconoscimento non certo casuale, per una star che da decenni ormai detta moda).

Passiamo subito in rassegna dei look mozzafiato della cantante americana: