Le tendenze capelli più trendy della primavera 2022 sono tutte qui

Che ci piaccia o no, questo 2022 porta un segno lampante ed assoluto: quello della moda anni Novanta. A dispetto di trend controversi che hanno guidato l’onda del fashion -come quello dei pantaloni a vita bassa– ve ne sono altri che hanno saputo colmare la nostalgia comune, facendo riemergere dei veri cavalli di battaglia: ebbene, le tendenze capelli della primavera ne sanno qualcosa!

Tagli scalati per ogni lunghezza

A reggere il revival i tagli scalati, alcuni più estremi e sfilati di altri, i quali hanno stravolto tagli lunghi, animato tagli medi e addirittura valorizzato tagli corti. Alcuni dei più amati? Senza ombra di dubbio capolista lo Shaggy cut seguito dall’irriverente Mullet, prediletti delle star.

La frangia che ha conquistato tutti (ma proprio tutti)

Protagonista indiscussa dei più disparati e numerosi cambi look, la favorita è la frangia: a tendina, sfilata, piena o asimmetrica è lei la reginetta del momento, capace di vivacizzare qualsiasi taglio! Perfetta per rendere sbarazzino il più classico dei tagli lunghi e tratto distintivo dell’ormai popolarissimo French Bob.

Le acconciature più amate

Tantissime le novità anche in fatto di pettinature, che esse siano acconciature per capelli lunghi o acconciature per capelli corti e medi poco importa: è lo stile che le accomuna tutte! Le stesse celeb sono letteralmente impazzite per queste, immortalando in più e più selfie su Instagram le loro allegre Baby braids, proprio come le mille acconciature raccolte di Bella Hadid, la quale ha svariate volte posato con in testa un trendy Spilky Bun. A far furore poi gli Space Buns di Chiara Ferragni, la quale ha scatenato l’ossessione dei suoi followers.

Trattamenti per capelli da star: Liquid Hair, Lumi Lights e Foilayage

Non mancano poi trattamenti glamour per enfatizzare lo splendore delle chiome: a far risaltare al meglio la lucentezza dei capelli scuri sono certamente i Liquid Hair, liscissimi e ad effetto specchio, mentre ad illuminare i capelli biondi ci pensano i Lumi Lights. Per non parlare poi del Foilayage, che porta l’estate su ogni colore.

Più accessori capelli per tutte

La ciliegina sulla torta? Il ritorno di ornamentali accessori per capelli ad esaltare pieghe ed impreziosire acconciature, come coronamento delle tendenze capelli più pazzesche.

Cerchietti, fermagli gioiello e bandane avranno l’onore ed il compito di chiudere in bellezza i look!