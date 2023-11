Capelli perfetti anche con vento e pioggia: 3 trucchi da provare per una chioma sempre al top

Capelli senza forma e privi di personalità quando si è sotto la pioggia? Ecco 3 rimedi infallibili per una chioma impeccabile.

Ormai la stagione fredda è giunta, caratterizzata da implacabili rovesci e precipitazioni piovose. In una siffatta situazione diventa difficile gestire i propri capelli durante il brutto tempo, soprattutto quando si fosse intenzionati a realizzare un’acconciatura che ne valorizzi i lineamenti, a seguito di una hair care routine meticolosa e attenta – tra balsami e maschere – al fine di rendere la chioma ancor più morbida e setosa. Appena si varca l’uscita – prima ancora di aprire l’ombrello – si ottiene l’effetto contrario poiché diventano crespi e disordinati oppure si arricciano in modo indisciplinato – a seconda del tipo di capello medesimo.

Ebbene, per far fronte a questo piccolo ‘problema’ si possono attuare almeno 3 trucchetti che lo risolverebbero alla radice, ottenendo così una chioma perfetta. Trattasi di soluzioni alcune molto semplici che si esauriscono in un solo gesto, probabilmente già d’abitudine, altre magari più specifiche che richiedono oltretutto una certa manualità. Non se ne potrà più fare a meno e quando capiterà di sentire ancora una volta il profumo della pioggia – pronta a scatenarsi in tutta la sua potenza – basterà porre in pratica tali accorgimenti.

Capelli sotto il vento e la pioggia, come fare? 3 rimedi infallibili per un risultato sorprendente

Come previamente menzionato, umidità e vento rappresentano fattori climatici deleteri per i capelli medesimi – soprattutto a seguito di una piega ben realizzata, a casa o fresca di parrucchiere. D’altronde la stagione è ufficialmente cambiata, avvicinandosi verso l’inverno in cui si manifestano temperature ancora più rigide. A questo punto sarebbe meglio abituarsi e adeguarsi conseguentemente, magari semplificando questa incresciosa situazione con 3 beauty tips alternative.

Vi sono diversi trucchi particolarmente efficaci – dai generi più disparati – ma ci si soffermi su tre semplicissimi che potrebbero svoltare la vita per sempre, almeno per quanto concerne l’ambito hair styling. Pratico, comodo e stiloso – accessorio di grande tendenza ultimamente – il cappello potrebbe essere la situazione – soprattutto se non sono previsti appuntamenti speciali oppure luoghi in cui risultasse buona creanza toglierlo. Protegge dalle intemperie e al contempo attribuisce quel tocco glam al proprio look.

In genere una folata di vento porta tutti i capelli all’indietro oppure sul davanti, impedendone la vista. Ebbene, lo si anticipi con una pettinatura effetto ‘slicked‘ ovvero ciocche fissate posteriormente – aiuterebbe in simili casi anche la lacca. Infine l’utilizzo delle bobby pins ovvero forcine e mollette nei punti strategici affinché i capelli appaiano più gestibili ma realizzando acconciature molto trendy.