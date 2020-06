Possono essere ribelli e allo stesso tempo eleganti e femminili, i tagli per capelli lunghi si prestano a tantissime messe in piega Anche se i tagli corti sono sempre più trendy e armoniosi, una chioma folta e lunga resta comunque tra le acconciature femminili più gettonate. Ma quali sono i tagli per capelli lunghi da sfoggiare con stile? Protagonista indiscusso rimane lo scalato, perfetto per dare volume alla chioma anche se poco adatto per acconciature particolari: il più gettonato di tendenza è il Calligraphy cut. Ma non passeranno inosservati i tagli lunghi e pari, specialmente se accompagnati da una frangia piena e decisa. I capelli lunghi, d’altronde, sono perfetti per acconciature di ogni tipo, dalla semplice treccia allo chignon, elegante e super classy. Scopriamo, quindi, i tagli lunghi pari o scalati sia per capelli lisci sia per chiome mosse o ricce!

Tagli per capelli lunghi scalati

I tagli di capelli lunghi scalati sono ideali per per chi ha una chioma fine e non piena, poiché dona maggiore volume ai capelli. Di tendenza da diverso tempo è il Calligraphy cut, un tipo di taglio di capelli scalati ideato da un parrucchiere tedesco, il quale utilizza un metodo efficace simile al modo in cui vengono tagliati i gambi dei fiori. Dalla giusta angolazione e con un rasoio adatto, l’hairstylist va a tagliare le punte rendendo la chioma più voluminosa e morbida. Quindi, se avete capelli fini e sottili potrebbe rivelarsi il taglio giusto per voi, specialmente se desiderate mantenere la lunghezza dei capelli.

Tagli per capelli medio lunghi

Belli da sfoggiare, comodi e versatili: i tagli per capelli medio lunghi sono una via di mezzo per chi non desidera osare con un taglio corto ma nemmeno eccedere con le lunghezze. Tra le tendenze non passa inosservato il taglio paro, anche se per dare più volume alla chioma consigliamo una leggera scalatura. Di idee per i capelli medi lunghi al punto giusto sono davvero tante, ecco perché dovreste scoprire i consigli che abbiamo raccolto per voi!

Tagli capelli lunghi lisci

Il taglio lungo paro va bene a tutte quelle persone che non vantano una chioma piena e voluminosa. Un taglio del genere potrebbe solamente appesantire il capello e rendere l’acconciatura piatta a partire dalla radice. Quindi, qualora i capelli fossero fini e non eccessivamente folti e spessi, possiamo anche optare per un taglio del genere. È facile da asciugare ed è molto elegante, anche se viene sconsigliata la piega mossa, poiché potrebbe avere una durata insufficiente a causa del peso sulle punte. Meglio, quindi, un taglio paro di tendenza super liscio.

Tagli per capelli lunghi mossi

La messa in piega mossa è una delle più richieste nei saloni negli ultimi anni: è perfetta soprattutto per chi ha capelli lunghi mossi e fini, poiché dona volume alla chioma. Per chi ha i capelli mossi naturali e desidera mantenere le lunghezze, potrebbe optare per un taglio di capelli lunghi sfilato solamente sulle punte. Per mettere in risalto i lineamenti del proprio viso, optate per una scalatura sui laterali e un taglio pari per rendere le ondulazioni ancora più naturali!

Tagli per capelli lunghi ricci

Per capelli lunghi e ricci vanno bene i tagli scalati, il taglio paro e/o la frangetta. Questi tipi di haircut diventano ancora più chic e trendy se sfoggiati con ricci al naturale curati con i giusti prodotti. Ed ecco perché al proprio parrucchiere di fiducia bisognerà richiedere il perfetto taglio graduato per dare volume ai propri ricci senza renderli troppo pesanti. Un taglio per capelli ricci pesante, infatti, potrebbe far perdere la forma del riccio e rovinare la qualità delle lunghezze.

Tagli capelli lunghi con frangia: sì o no?

No, la frangia non sta bene a chiunque, o almeno bisognerebbe personalizzarla in base al proprio viso. La frangia piena, ad esempio, si sposa perfettamente con volti dai lineamenti delicati o che presentano difetti come una fronte abbastanza ampia e un viso alquanto allungato. Un piccolo gesto che andrebbe a modificare il volto rendendolo più fine ed elegante. Perfetta, quindi, per chi, ovviamente, è solita portare capelli super lisci! I tagli per capelli lunghi possono essere personalizzati con un ciuffo laterale e scalato: un haircut decisamente di tendenza femminile e giovanile!