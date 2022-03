Foilayage, le onde le vogliamo così sui capelli

Quest’anno l’estate, perlomeno sui capelli, arriva in anticipo: stessa impronta del buon vecchio bayalage, ma con un approccio maggiormente deciso, brillante, è il Foilayage la nuova tendenza che illumina le chiome d’immenso! Portato in alto – e sulle teste- di più e più celebrities, a differenza dei Lumi lights esso è pensato per rinvigorire ed accendere sia capelli scuri che capelli chiari con nuove, luminose sfumature. Si, perché ancora una volta è la luce o, per meglio dire, i colpi di luce a definire il look proprio come nel caso dei sopracitati Lumi lights e Liquid hair.

Come si esegue il Foilayage alla Jlo

Quella del Foilayage è una tecnica eseguita a mano libera, la quale prevede una strategica simulazione dell’effetto dei raggi solari sui capelli mediante sapienti schiariture diffuse, realizzate con l’alternanza di fogli – foil, foilayage – e pennello per eseguire la decolorazione: il risultato? Una chioma rinfrescata, illuminata e tridimensionale a partire dalla zona frontale, della frangia, per poi scendere lungo le lunghezze sino a raggiungere le punte. A potenziare l’effetto movimento sarà sicuramente una bella piega mossa, con diverse tipologie di onde.

Possiamo ammirare un lavoro magnetico ed impeccabile sulla queen Jlo, la quale pare star particolarmente apprezzando la nuova tendenza:

L’impatto visivo è d’emblèe quello di capelli naturalmente schiariti dal sole, solo dal finish glossato, il quale evoca da subito una forte nostalgia del torrido caldo estivo. Uno stratagemma, quello del Foilayage, ottimale per sia per chi desidera dare nuova vita al proprio colore che per chi intende schiarirlo, senza per questo sconvolgerlo in modo repentino.

Tra le star amanti del trend troviamo anche Hailey Bieber, Lucy Hale e Miranda Kerr.

Il Foilayage si dimostra perfetto su tutti i tagli di tendenza, a partire da tagli lunghi, fino a passare per tagli medi ed a valorizzare i molteplici tagli con frangia.

E, se la chioma dovesse apparire più secca post trattamento, ricorda: non c’è niente che non si curi con delle maschere capelli fai da te.