Jennifer Lopez: look da regina per la sfilata Dolce & Gabbana

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che inizierà domani, è stata anticipata da un evento sontuoso ed esclusivo, ovvero la sfilata di Dolce & Gabbana proprio al Lido dove hanno presentato la nuova collezione, che ha visto un parterre eccezionale composto da dive: Sharon Stone, Deva Cassel, Helen Mirren e soprattutto Jennifer Lopez, che ha stregato tutti con un look da vera regina.

Tutta la ricchezza del Settecento veneziano e del tradizionale (e misterioso) Carnevale ha vibrato in un outfit floreale con richiami antichi e contemporanei.

Il crop top bustier tempestato di strass e perline è stato abbinato a pantaloni a vita alta da tailleur neri decorati con rose rosa e foglie cangianti, sandali con platform dal tacco quadrato, altissimi e decorati con perline bianche, e soprattutto una mantella da sogno, giocata sui verdi smeraldo e acido spento, decorata con una preziosa fantasia con rose rosse, il tutto realizzato in seta lucidissima. Un palese richiamo ai tessuti scelti dai dogi per i propri palazzi di rappresentanza, massimo espressione di lusso e opulenza.

Come se non bastasse questo sfarzo, a incoronare regina Jennifer Lopez per Dolce & Gabbana ci hanno pensato gli accessori, ovvero la borsa a mano dai toni dorati con chiusura a cuore (la Devotion Bag, molto amata dalla cantante), gli anelli, i bracciali e gli orecchini, ma soprattutto il favoloso diadema dorato perfettamente incastonato nell’acconciatura, uno chignon intrecciato dal mood regale.

That Runway show glow, non poteva scegliere titolo migliore la cantante per intitolare il video dove sfila con questo meraviglioso outfit, visto che per quanto riguarda il makeup ha puntato tutto, come sempre, sulla sua proverbiale luminosità.

Per ottenerla, si è affidata ai prodotti del suo brand JLo Beauty, che ha visto da pochissimo la luce e che presto sarà disponibile anche da Sephora, come lei stessa ha annunciato. La regina del glow ha mostrato la creazione del suo trucco, condividendo la costruzione della sua base perfetta, assolutamente da copiare.

Jennifer Lopez durante la sfilata Dolce & Gabbana ha letteralmente brillato: il look spettacolare le ha permesso di rendere ancora più accecante la luce che emana.