Scalati, sfilati e con frange, i tagli per capelli medi si adattano a chi ama le medie lunghezze, belle da sfoggiare ma anche comode e versatili. Il perfetto compromesso per chi ama le vie di mezzo, senza dover tagliare corto o esagerare con il lungo, purché il taglio sia quello giusto! Ogni forma di capello ha delle piccole accortezze da prendere in considerazione: un taglio asimmetrico, ad esempio, è perfetto per chi vanta i capelli mossi, mentre un haircut scalato e sfilato è l’ideale per chi ha i capelli folti e voluminosi. Abbiamo raccolto per voi alcuni consigli da seguire anche nel caso di capelli ricci!

Tagli capelli medi mossi: le idee più belle

I tagli medi per capelli mossi se scalati e sfilati sono l’ideale per chi vanta una chioma dalle onde morbide. I capelli mossi vengono infatti valorizzati dai tagli di capelli scalati medi che donano loro un inaspettato ma piacevolissimo volume, dove il colore gioca un ruolo importante. Si possono portare sia con riga centrale che laterale, in numerose varianti, anche sotto forma di caschetto medio, perfetto per i visi ovali, e super di tendenza.

Tagli capelli medi lisci: i look a cui ispirarsi

Capelli lisci o leggermente ondulati, l’importante è provare almeno una volta nella vita il famosissimo long bob, perfetto per chi vuole cambiare look senza stravolgere le proprie lunghezze. Se volete passare da un look ribelle e casual ad uno più chic ed elegante, allora dovreste puntare ad un caschetto medio paro super liscio, perfetto per chi ha i capelli fini. Di idee sui tagli per capelli lisci medi ce ne sono davvero tante, basta trovare la giusta ispirazione!

Tagli capelli medi ricci: come definire le forme

I tagli medi capelli ricci di questa stagione devono rispettare il volume del riccio, non annientarlo, in modo da valorizzare la chioma, senza tuttavia scadere in un effetto esageratamente vaporoso tipico degli anni 80′. Per riuscirci è importante distribuire in maniera equilibrata il volume della chioma e sicuramente lo scalato da questo punto di vista aiuta, dato che ammorbidisce i ricci, soprattutto se eccessivo. E una volta eseguito il taglio, è fondamentale prendersi cura della chioma con degli shampoo di qualità adatti al capello riccio. Se volete optare un look più trendy e chic, non potete non provare almeno una volta il taglio corto dietro e lungo davanti: uno dei tagli per capelli ricci perfetto per definire le ciocche.

Tagli capelli medi scalati e sfilati

Nelle tendenze di stagione abbiamo visto come i tagli medi scalati siano assolutamente tornati di moda dato che lo scalato, qualunque sia la lunghezza, è uno dei nuovi trend. Per quanto riguarda i tagli scalati e sfilati c’è da dire che sono perfetti per incorniciare il viso, anche perché a differenza dei capelli lunghi, non rimangono piatti e possono essere valorizzati facilmente dal colore e da una qualsiasi messa in piega. Senza contare che sono portabili da donne di ogni età. E volendo si possono scalare e sfilare solo le punte anziché tutta la chioma, con un effetto sbarazzino, ma ordinato, che piace!

Tagli capelli medi con frangia o ciuffo laterale

Consigliatissimi anche i tagli medi lisci o ricci con frangia, dato che sembrerebbe essere diventata un vero e proprio evergreen. La frangetta piena dona ai capelli lisci un tocco più classy, mentre per i capelli mossi una frangia leggera sfilata è l’ideale per chi desidera un’acconciatura spettinata, casual e trendy allo stesso tempo. Con le alte temperature, però, consigliamo di puntare ad un ciuffo laterale, perfetto con un long bob o un caschetto paro!

Tagli capelli medi over 60

Nonostante gli “Enta” siano passati già da un pezzo, potete tranquillamente optare per un taglio medio over 60 della giusta lunghezza. Più il tempo passa, più il capello si indebolisce e diventa più sottile, motivo per cui è importante prendersene cura il più possibile. Quindi, per dare volume e forza alla vostra chioma, optate per un taglio medio paro leggermente sfilato sulle punte.