La tendenza del momento è la frangia sempre più corta, a chi sta bene?

Le tendenze in fatto di look e capelli si fanno sempre più interessanti. Quest’autunno inverno la frangia si declina in una versione sempre più short e sbarazzina. A chi sta bene la micro frangia e perché potrebbe diventare il tuo look preferito della fredda stagione?

Se hai puntato questa acconciatura tanto particolare quanto ribelle, probabilmente ti starai domandando se con il tuo look attuale possa andar bene. C’è da dire, però, che la mini frangia non è per tutte. Ecco a chi potrebbe star bene e chi, invece, potrebbe optare per una versione più lunga! I consigli degli hairstylist non sono da sottovalutare.

Mini frangia, il trend dell’autunno inverno sempre più in voga

Con la fine dell’estate e l’inizio della nuova stagione il desiderio di cambiare look potrebbe prendere il sopravvento. Se l’intenzione è di fare un cambiamento radicale o di seguire le tendenze del momento, potresti provare la versione della frangia mini.

Prima, però, è importante capire se questo tipo di look potrebbe adattarsi ai tuoi capelli e soprattutto ai lineamenti del tuo viso. A chi sta bene, quindi, la micro frangia?

La frangia, infatti, in determinati casi viene sconsigliata, questo perché potrebbe aumentare la rotondità di un viso già abbastanza rotondo o potrebbe accorciare ancora di più una fronte già abbastanza bassa.

Insomma, è una scelta che va presa con cautela specialmente se l’obiettivo è sentirsi a proprio agio con il nuovo look. La mini frangia è un tipo di acconciatura definita “rock”, questo perché spesso viene sfoggiata da chi sposa uno stile particolare dal carattere deciso ed eccentrico.

Una mini frangia sta bene su lunghi capelli lisci oppure su capelli corti e scalati. Sicuramente la messa in piega liscia è quella più gettonata, così da mettere in risalto i lineamenti del proprio viso.

Nonostante per frangia corta si intenda una lunghezza che non vada oltre i 3 cm, è possibile personalizzare l’acconciatura in base alla fronte e ai propri lineamenti. Un viso morbido e regolare è sicuramente l’ideale per una mini frangia.

Anche la fronte gioca un ruolo fondamentale, quindi è importante sentire il parere del proprio parrucchiere in base al risultato che si desidera ottenere.

La frangia corta è perfetta per un look giovanile, fresco e di tendenza, se hai intenzione di fare un cambio look questo è sicuramente il trend su cui puntare per quest’autunno inverno!