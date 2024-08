Capelli, le tendenze dell’autunno 2024: i tagli, i colori e gli styling da provare

Capelli, tutte le tendenze per l’autunno 2024. Dai tagli ai colori alle acconciature, le novità rinnovare il tuo look dopo l’estate.

Manca ormai solo poco più di un mese all’inizio dell’autunno 2024 e questa stagione porterà con sé una ventata di novità non solo nel mondo della moda, ma anche in quello del beauty.

Curiosa di scoprire quali saranno le tendenze capelli per l’autunno 2024 e di trovare qualche spunto interessante per rinnovare il tuo look dopo l’estate? Scopriamo insieme quali sono le principali tendenze in fatto di tagli, colori e acconciature per i capelli che domineranno l’autunno 2024.

Tagli di capelli, le tendenze autunno 2024

Il bob continua a essere il taglio di punta, confermandosi come un evergreen versatile e stiloso, ma l’autunno 2024 propone anche delle varianti fresche e innovative. Tra le tendenze più audaci si fa spazio il bob asimmetrico. Questo taglio, caratterizzato da una lunghezza irregolare, dona un’aria contemporanea e dinamica, perfetta per chi ama osare con il proprio stile.

Altro taglio di capelli di grande tendenza per l’autunno 2024 è il bob testurizzato, ossia un caschetto corto dalle onde morbide e disordinate, una variante del classico bob che offre un look più casual e sofisticato. Questo taglio si adatta bene a diverse forme del viso e lunghezze di capelli ed è ideale per chi cerca un equilibrio tra fascino e praticità.

I tagli scalati

I tagli scalati stanno vivendo un momento di grande popolarità e li ritroviamo anche tra le tendenze capelli per il prossimo autunno. Questo tipo di taglio conferisce movimento e volume ai capelli ed è particolarmente adatto per chi desidera un look vivace e giovanile.

I tagli scalati possono essere realizzati sia su capelli lunghi che medi e creano un effetto dinamico che esalta la texture naturale dei capelli.

La scalatura strategica non solo aggiunge corpo ai capelli fini, ma può anche accentuare i ricci e le onde, rendendo il look complessivamente più interessante e strutturato.

Le acconciature dell’autunno: volume, trecce e ciocche ribelli

L’autunno 2024 porta con sé una serie di acconciature audaci che celebrano la versatilità e l’espressione personale. Protagonista è il volume, con look che esaltano la pienezza dei capelli.

Tornano in auge le trecce, in particolare le sofisticate trecce a spina di pesce che portano un tocco di eleganza e complessità al look, e le ciocche ribelli, perfette per un aspetto disinvolto e naturale. Gli chignon scolpiti, ben strutturati e raffinati, sono poi l’ideale per le occasioni speciali.

Capelli, le tendenze autunno 2024: la frangia e l’effetto wet

La frangia da qualche tempo sta vivendo un ritorno trionfale: quest’anno si presenta in tutte le sue varianti, dalle più corte e sbarazzine a quelle lunghe e sfilate. La frangia corta, che sfiora appena le sopracciglia, dona al viso un tocco di freschezza e giovinezza. La frangia lunga invece può essere spostata di lato o portata dritta, a seconda del look desiderato.

Se vuoi osare con uno stile più audace prova la frangia sfilata: con le sue punte leggermente irregolari aggiunge al tuo look un tocco di originalità, personalità e grinta. Altra grande tendenza della prossima stagione sarà il wet look, ossia la chioma effetto bagnato, vista sulle passerelle di molte sfilate Autunno Inverno 2024.

Capelli, i colori di tendenza dell’autunno 2024

Saranno i colori caldi a dominare la scena autunnale con sfumature come il caramello, il rosso rame e il biondo miele che si affermano come protagoniste indiscusse. Questi toni, ispirati ai colori dell’autunno, non solo riscaldano il viso ma si integrano perfettamente con il mood di stagione.

Il caramello, con le sue tonalità dorate e avvolgenti, aggiunge luminosità e calore, mentre il rosso rame dona un aspetto vivace e audace. Il biondo miele, invece, offre una nuance delicata e sofisticata ideale per chi dopo l’estate vuole tornare ad un colore più naturale.

In tendenza per l’autunno 2024 anche alcune tecniche di colorazione dei capelli come il “skunk stripe” e le sfumature bronde che stanno guadagnando sempre più terreno. Di cosa si tratta? Il “skunk stripe” è una tecnica caratterizza da strisce bicolori, che creano un contrasto netto tra tonalità diverse e donano un look molto audace e contemporaneo.

Questa tecnica è perfetta per chi ama sperimentare e distinguersi. Le sfumature bronde, una fusione di biondo e castano, offrono invece un effetto più sfumato e naturale e sono perfette per aggiungere dimensione e profondità ai capelli. Questi stili di colorazione sono l’ideale se vuoi cambiare look senza compromettere la naturalezza del tuo colore di base.

I toni naturali come il castano scuro e il biondo cenere, infine, rimangono una delle scelte più sofisticate e versatili. Sono colori facili da mantenere e sono particolarmente indicati per chi desidera un hair look classico ed elegante. Il castano scuro, con la sua ricchezza profonda, conferisce un aspetto sofisticato e senza tempo, mentre il biondo cenere fresco e luminoso è una nuance sempre attuale e molto raffinata.

Sia che desideri un cambiamento radicale di look dopo l’estate, o che semplicemente tu voglia aggiornare taglio e colore, questi stili ti permetteranno di rimanere al passo con le ultime tendenze. Non dimenticare di consultare il tuo parrucchiere di fiducia per trovare la soluzione perfetta per te: con i tagli audaci e i colori caldi e avvolgenti dell’autunno 2024, sarai pronta a trasformare il tuo look e a brillare anche nella prossima stagione!