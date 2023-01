Tagli capelli scalati 2023: medi, corti e lunghi, i look da provare

I tagli per capelli scalati sono, è risaputo, un evergreen da sempre alla moda. Mai come nell’ultimo anno, però, abbiamo assistito alla rapida risalita di questi tra le tendenze maggiormente in auge, tanto da arrivare a costituire un vero e proprio must: richiestissimi, sono stati versatile oggetto di rielaborazione tra le mani dei più celebri hairstylist, i quali hanno magistralmente concepito look innovativi ed originali, attingendo con saggezza ed un pizzico di furbizia alle pettinature del passato. Pronta a scoprire di più circa le tendenze per capelli scalati del 2023?

Parliamo di acconciature pratiche, sbarazzine, a tratti audaci, che ben si adattano sia a chi è solita portare capelli lunghi e medi sia alle amanti dei tagli corti. Look che suggeriscono freschezza, nuovo brio ed energia e che quindi preparano, è innegabile, al tiepido e beato clima primaverile.

Il nostro primo e fondamentale consiglio non può che essere quello di rivolgersi ad un parrucchiere con esperienza che, in base al proprio tipo di capello, saprà anche consigliare il grado di scalatura più adatta. Poco importa se si possiedano capelli corti, lunghi o medi: nessuno è escluso -e nessuno si salva-! Gli scalati possono essere realizzati su qualsiasi lunghezza e su qualsiasi tipologia di capello. Curiosa di saperne di più? Continua pure a leggere!

Le tendenze del 2023

Il panorama delle tendenze capelli della prossima stagione sarà spudoratamente costellato da scalature più o meno evidenti e generose, soft e portabili oppure sfacciate, audaci, eccentriche: imperanti saranno i volumi, presenti su tutte le lunghezze indistintamente, che si tratti di lunghe chiome sino a giungere a quelle ricce, le quali saranno letteralmente esplosive.

Se l’obiettivo è un taglio cortissimo e scalato, nel 2023 il carré scalato pare essere la soluzione, chic e alla moda più che mai. Tra i tagli per capelli lunghi e lunghissimi, invece, risalta senza ombra di dubbio il Layered Cut ossia quel taglio scalato che scende a V sulla schiena.

E poi ancora frange, shag, bob corto o lungo, mullet e chi più ne ha più ne metta: vale la pena perciò addentrarsi nello scenario tendenze capelli al fine di svelarne i dettagli scottanti.

Bob Cut scalato

Miriam Leone – Foto Instagram @jpa_agency

Come anticipato è attualmente proprio il caschetto scalato il più richiesto: nella sua versione 2.0 ricalca la silhouette dello shag, da qui soft shag, abbracciando uno stile strategicamente spettinato. Da sfoggiare con scriminatura laterale e piega vaporosa, è reso ancor più trendy dalla presenza di una frangia sfilata.

Capelli scalati con frangia

Penelope Cruz – Foto Instagram @penelopecruzoficial

L’accessorio per capelli più glamour di tutti? La frangia, ovviamente, e questo è un dato di fatto: non vi è taglio scalato che non possa essere valorizzato al suo massimo con una frangetta sbarazzina, da portare piena sulla fronte oppure che accarezzi gli zigomi ponendo il focus sullo sguardo.

Tagli scalati per capelli medi, tra sfilati eccentrici e scalature soft

Jenna Ortega – Foto Instagram @jennaortega

Come anticipato, per quanto riguarda le medie lunghezze si vedranno carrè sfilati fare elegantemente da cornice al viso, caschetti lunghi e corti dalle sfilature realizzate ad arte e animati da frange, ciuffi e asimmetrie e tagli scalati e sfilati alle spalle arricchiti da un dolce movimento.

I tagli scalati di media lunghezza non sono purtroppo la scelta perfetta se si hanno capelli molto sottili, in quanto aiutano a dare volume alla chioma ma al contempo il rischio di scalature eccessive è quello di farli apparire meno corposi. Questi sono consigliatissimi, invece, per chi ha capelli ricci o molto mossi perché permettono di distribuire il movimento in modo più uniforme.

Proprio come vedremo per i capelli lunghi, vigerà l’insostituibile e tanto desiderata frangia: piena o a tendina a seconda della forma del proprio viso, si alternerà a ciuffi laterali soprattutto andando incontro alle alte temperature.

Le chiome più folte e piene ospiteranno particolarissimi ed impertinenti mullet e shag, tagli che prendono “spunto” dal passato che si sposano a personalità rock e decise.

Tagli scalati ed audaci per capelli corti

Bella Hadid – Foto Instagram @bellahadid

Veniamo ora ai tagli corti, estremamente sfilati e, diciamocelo, coraggiosi: si vedranno caschetti ultra corti con ciocche scalatissime attorno al viso, curtain bang –alias frangia a tendina- carrè asimmetrici di grande impatto, pixie cut tremendamente audaci e dinamici e long crop dal piglio un po’ androgino.

Regnerà ancora sovrano su tutti il mullet, estremo e decisamente per poche, sfoggiato con grande charme da numerose celebrità quali Miley Cirus, Zendaya o Doja Cat: un throwback ai “mitici anni ottanta”, asimmetrico genderless, che si presta ad essere portato più lungo o più corto. Si tratta di un taglio appariscente adatto a visi rettangolari, piccoli, a diamante ma anche, con le giuste accortezze, ai visi più tondi, esattamente come l’amato mixie cut.

Tagli scalati per capelli lunghi: più leggerezza e movimento per la chioma

Jennifer Aniston – Foto Instagram @jenniferaniston

Non vi è presupposto più idoneo di una chioma lunga (oppure lunghissima) ad essere rinnovata e sconvolta da un taglio scalato tutto nuovo: lo stratificarsi di scalature su ciocche di diversa lunghezza, così come il caratteristico gioco di asimmetrie dei noti layered e C cut, rende il capello più leggero conferendo vivacità e brio al look.

I tagli scalati sono assolutamente perfetti per i capelli lunghi in quanto permettono loro di essere messi in piega con estrema facilità, ma soprattutto donano dinamismo e volume sin dalle radici. Lo stile più glamour della prossima primavera-estate per quanto riguarda le lunghe e sinuose chiome è sicuramente quello ultra sfilato con frangia a tendina, ma anche piena, ad incorniciare il volto in un attualissimo shag, rievocando a gran voce gli anni ottanta.

Su capelli lunghi e corposi si può infatti giocare con la frangia, la quale costituisce innegabilmente un must ormai da tempo, dando vita ad un effetto degradè che copra la fronte in alternativa ad un ciuffo laterale corposo -ben più gestibile- o ad una semplice riga centrale accompagnata da una scalatura accentuata sulle ciocche frontali.

Al fine di movimentare capelli lunghissimi in primavera si punterà proprio su queste scalature, alleggerendo così le punte per restituire un’idea di maggiore volume. Tra i più gettonati troviamo ancora il taglio che scende a V sulla schiena, una soluzione che permette di mantenere le lunghezze e dare dinamismo alla chioma.

Tagli scalati perfetti per capelli mossi e ricci: onde morbide e vivaci

Julia Roberts – Foto Instagram @lancomeofficial

Se è vero che la piega mossa è la prediletta in termini di volume e movimento, a maggior ragione se in combo a capelli scalati, va da sé come i capelli mossi ed ondulati si prestino in modo perfetto a queste tipologie di tagli. Le lunghezze divengono più leggere, vaporose.

È via libera quindi per i sopracitati shag, long shag, mullet e long bob, a scalati più o meno generosi a seconda del solo personale gusto, a ciocche sfilate, frange e ciuffi. Per conferire ulteriormente l’idea di movimento si rivela geniale inoltre la scelta di abbinare il taglio a sfumature più chiare distribuite sulla capigliatura in modo strategico, esattamente come le tendenze colore capelli comandano.

Buone notizie: saranno proprio le chiome ricce quelle meglio risaltate dalle tendenze della bella stagione a venire. Si sa, non c’è nulla di meglio che un taglio scalato, sfoltito e sfilato per rendere leggere le lunghezze e potenziare il bellissimo effetto di un riccio naturale. Un taglio pessimo e mal eseguito su questa tipologia di capello ne mortificherebbe infatti le singole ciocche che, appesantite, rischierebbero di perdere la loro struttura di per sé dinamica.

È risaputo come i capelli ricci meritino attenzioni particolari rispetto ai capelli lisci o leggermente ondulati, ecco perché è così importante scegliere la scalatura perfetta, facilitandone inoltre lo styling e la messa in piega.

Insomma, pare proprio che questo 2023 favorisca i cosiddetti “colpi di testa”! E tu che dici, sei più conservatrice o pensi di adottare uno di questi nuovi tagli?