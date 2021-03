Si chiama “bronde”, non è biondo, ma nemmeno castano, ed è la nuova tendenza capelli che piace tantissimo alle celebrità e di cui anche noi ci siamo perdutamente innamorate. La prima a lanciare questa tendenza è stata Blake Lively con la sua fulgida e splendida chioma biondo-castana, già ai tempi di Gossip Girl. Ora a portare alla ribalta il bronde hair ci pensa la maggiore delle sorelle Kardashian.

Leggi anche: Il biondo “Sand Tropez” di Elena Santarelli che ci fa sognare l’estate

Il segreto del bronde hair? Ce lo svela Hailey Bieber

Dal biondo platino al bronde hair, il passo è breve, come dimostra Hailey Bieber. Il segreto? Lasciare che il colore naturale dei vostri capelli emerga per un effetto leggermente screziato, che alterna i toni freddi del marrone a quelli più caldi del biondo. Insomma, la ricrescita non è mai stata così gradita!

Kim Kardashian, il bronde hair torna alla ribalta!

A portare alla ribalta il bronde hair è stata proprio lei, Kim Kardashian, che su Instagram ha svelato, poche settimane fa, un nuovo hair look. Caldi, morbidi e sabbiosi, i capelli di Kim sono l’esemplificazione perfetta del bronde hair. Inutile dire quanto questo nuovo colore esalti e valorizzi la sua carnagione dorata!

Blake Lively, la prima a lanciare il “bronde hair”

Blake Lively è stata una delle prime a ispirare la tendenza anni fa, quando lasciò che le sue radici brune prendessero il sopravvento sulla chioma bionda. “Semplicemente non avevo voglia di tingerli“, aveva confessato in un’intervista. “Ho pensato, sono incinta, posso essere egoista e non essere vanitosa, e lascerò crescere i miei capelli“, aveva ammesso l’attrice, inconsapevole di aver lanciato una vera e propria tendenza.

Gigi Hadid e i riflessi dorati!

I capelli biondi sono la firma di questa top model, ma non sono sempre riccioli d’oro al 100%. Con alcune luci, è facile intravedere le sfumature brune nelle onde a cascata di Gigi, per un effetto naturale davvero strepitoso.

Jennifer Lopez: dal biondo miele al castano!

La tonalità biondo miele appartiene da sempre a questa diva, tanto da aver ispirato una vera e propria tonalità di colore, il J. Lo bronde!