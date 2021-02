Quando la nostalgia bussa, non possiamo far altro che rispondere. Infatti, è proprio in queste grigie e fredde giornate invernali, che la nostra mente vola all’estate, alle passeggiate sulla spiaggia, al mare che lambisce i nostri piedi e ai raggi di sole che indorano le nostre chiome fluenti. E quando la nostalgia non ci abbandona, ecco che in nostro soccorso giunge il Sand Tropez, una tonalità di biondo straordinaria per un cambio look invernale davvero strepitoso!

Sand Tropez, la tonalità di biondo che evoca l’estate…

Questa splendida tonalità di biondo nasce dall’estro creativo della colorista americana Karissa Schaudt, che ha saputo coniugare i toni freddi del castano a quelli caldi e avvolgenti del biondo. Il risultato è Sand Tropez, un colore che, come suggerisce il nome, evoca la sabbia con le sue sfumature cangianti all’alba e al tramonto. Mescolando luci accese e intermedie si crea questa tonalità multidimensionale dai toni caldi del sabbia al beige freddo.

Anche Elena Santarelli sceglie il biondo di tendenza 2021!

Con la sua capacità di portare un tocco d’estate nel cuore dell’inverno, il Sand Tropez sta conquistando davvero tutti. Dopo Melissa Satta e Silvia Toffanin, l’ultima ad abbracciare questa nuova tonalità di caldo è Elena Santarelli. La conduttrice e modella italiana ha condiviso, giusto qualche giorno fa, uno scatto su Instagram, dove i suoi lunghi e biondi capelli appaiono più belli e caldi che mai. Il segreto? Ebbene sì, la tonalità è proprio la Sand Tropez, di cui tutti parlano!

Tutte pazze per il Sand Tropez!

Ma la tendenza del momento è nata oltreoceano. Tra le primissime a sfoggiare il Sand Tropez c’è la magnetica Jennifer Lopez, che valorizza le sfumature del colore con onde ampie e definite. Non è da meno la supermodella Gigi Hadid, che sceglie una tonalità leggermente più fredda, quasi a richiamare gli occhi color ghiaccio.