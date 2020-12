Non saranno di certo le basse temperature a impedirci di seguire le nuove tendenze dei tagli di capelli corti per l’inverno 2021. Ebbene sì, le acconciature più gettonate della fredda stagione si fanno sempre più corte: dal classico pixie cut con frangia laterale al taglio cortissimo quasi rasato. Uno stile ribelle, alternativo e, soprattutto, facile da gestire, il taglio si fa sempre più corto specialmente per tutte quelle ragazze in cerca di nuove tendenze e look particolari da sfoggiare con maxi maglioni e felpe oversize. Il taglio corto, però, non solo rappresenta uno stile ribelle e alternativo, ma possiamo dire che nell’ultimo periodo è diventato sempre più chic ed elegante, specialmente se sfoggiato con un make up semplice ma d’effetto.

Tagli di capelli corti giovanili e pratici: le tendenze dell’inverno 2021

Foto Shutterstock | Olga Ekaterincheva

I tagli di capelli corti giovanili sono diventati sempre più pratici da gestire. Il pixie cut è il taglio corto per eccellenza che conquista sempre il cuore delle amanti dei capelli corti. Questo tipo di taglio, infatti, si presta a tante acconciature: se lungo sul davanti, quindi con un ciuffo non eccessivamente lunga, può essere asciugato in maniera differente, quindi con una piega mossa e spettinata oppure una piega più liscia e sistemata.

Un’altra acconciature sempre più di tendenza e richiesta nei saloni più famosi in tutto il mondo è il buzz cut, capelli cortissimi quasi rasati. Chi sfoggia questo tipo di look solitamente opta per tonalità chiare, come un biondo di tendenza per il 2021, o nuance particolari come il rosa.

Foto Getty Images | Pascal Le Segretain

Un altro taglio di tendenza per quest’inverno 2021 è quello asimmetrico: richiede più attenzioni rispetto ad un buzz cut, poiché per mantenere in ordine le piccole ciocche più corte è opportuno effettuare una piega come si deve. Il vostro parrucchiere di fiducia vi suggerirà sicuramente come asciugarli al meglio con prodotti di styling adatti alla tipologia del capello.

Foto Getty Images | Jamie McCarthy

Tagli corti… ma non troppo: il ritorno del bob

Foto Getty Images | Karwai Tang

Il tanto amato caschetto stile anni Novanta è tornato di tendenza. Fino alla scorsa primavera il caschetto si portava leggermente più lungo rispetto ad ora: per quest’inverno dalle passerelle abbiamo potuto notare che il bob più chic e trendy è molto più corto! Un tuffo nel passato che si sposa bene con qualsiasi tipo di look.

Per chi, invece, preferisce un taglio semplice e pratico, potrebbe optare per il classico long bob, famoso ormai da anni e di tendenza anche per l’inverno 2021. La praticità di questo taglio è che può essere asciugato sia liscio che mosso.